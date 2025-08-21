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Πιέσεις στη Wall Street εν αναμονή του Τζάκσον Χολ – «Κόκκινος» ο S&amp;P 500 για πέμπτη μέρα
Χρηματιστήρια
23:29 - 21 Αυγ 2025

Πιέσεις στη Wall Street εν αναμονή του Τζάκσον Χολ – «Κόκκινος» ο S&P 500 για πέμπτη μέρα

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση  αναμονής παραμένουν οι επενδυτές στη Wall Street, εν όψει της αυριανής ομιλίας του προέδρου της Federal Reserve, Jay Powell, στο Jackson Hole. Η ανησυχία πως θα αναζωπυρωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις θέτει σε κίνδυνο τις προσδοκίες για επανέναρξη της νομισματικής χαλάρωσης από τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό το κλίμα, οι βασικοί δείκτες έκλεισαν με απώλειες. Πιο συγκεκριμένα, ο Dow Jones τερμάτισε 0,34% χαμηλότερα στις 44.785 μονάδες, ο S&P 500 – πέφτοντας για 5η συνεχόμενη ημέρα – έχασε 0,40% στις 6.370 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με απώλειες 0,34% στις 21.100 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η ισχυρή ανάπτυξη στον μεταποιητικό τομέα ανάγκασε τις τιμές να υποχωρήσουν και τις αποδόσεις να αυξηθούν. Έτσι, το 10ετές αμερικανικό ομόλογο διαμορφώθηκε στο 4,33%, ενώ το 2ετές στο 3,792%.

Παρά την αύξηση στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας – ένδειξη επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας – η ισχυρή ένδειξη του PMI ώθησε τους traders να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για μείωση επιτοκίων. Οι αγορές αναθεώρησαν στο 65% την πιθανότητα μιας νέας μείωσης τον Σεπτέμβριο, από πάνω από 90% την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα πρακτικά της Fed, που δείχνουν ότι τα μέλη της FOMC προτεραιοποιούν την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, συνέτειναν στην αναθεώρηση αυτή. Ανησυχίες προκάλεσε και η ανακοίνωση της Walmart για χαμηλά κέρδη και αύξηση κόστους λόγω δασμών, δίνοντας δείγμα της πληθωριστικής πίεσης.

Ακόμη, η επικεφαλής της Fed του Κλίβελαντ, Beth Hammock, απέκλεισε μείωση αύριο. Ο πρόεδρος της Atlanta Fed, Rafael Bostic, βλέπει περιθώριο για μία μόνο μείωση φέτος. Αντιθέτως, ο πρώην διοικητής της Fed στο Σεντ Λούις, James Bullard, είπε πως θα ήταν επιθυμητή μία μείωση των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης μέχρι το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγορές βρίσκονται σε δύσκολη ισορροπία, αφού λιγότερη νομισματική χαλάρωση μπορεί να εμποδίσει την ανάκαμψη, ενώ πρόωρη μείωση μπορεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

Στις μετοχές, οι τεχνολογικές εταιρείες συνέχισαν την πτωτική τους πορεία.

Η Walmart υποχώρησε έως 5% μετά τον απογοητευτικό απολογισμό της, ενώ η Coty υπέστη απώλειες λόγω αναθεώρησης κερδών. Οι εταιρείες ΑΠΕ επλήγησαν από την απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει νέα σχέδια.

Αντιθέτως, η Nordson και η Hewlett Packard Enterprise ενισχύθηκαν μετά από θεσμικές αναβαθμίσεις. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η Κινεζική Xpeng, χάρη στη μεγάλη αγορά μετοχών του CEO.

Ανοδικά το πετρέλαιο - Πτωτικά ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 1% στα 67,51 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 1,1% στα 63,39 δολάρια το βαρέλι.

Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,1% στα 3.383 δολάρια ανά ουγγιά.

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