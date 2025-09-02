ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των παράνομων ΑΦΜ ανά Περιφέρεια - Στην Κρήτη το 80% των παραβατών

Μετά από εκτενή προκαταρκτική ποινική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, προέκυψε ότι από τις 6.354 αιτήσεις που εξετάστηκαν, οι 1.036 αφορούσαν ΑΦΜ τα οποία είχαν λάβει παράνομα αγροτικές ενισχύσεις. Το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε ανέρχεται στα 22.667.522,17 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός και οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.
Η πιο επιβαρυμένη Περιφέρεια ήταν η Κρήτη, όπου καταγράφηκαν 850 από τα 1.036 ΑΦΜ, δηλαδή πάνω από το 80% των παραβατών. Πιο αναλυτικά, ο «χάρτης» του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος αποτυπώνει ανά Περιφέρεια, έχει ως εξής:
- τον αριθμό των ΑΦΜ που εντοπίστηκε να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις,
- την κατανομή κατά ποσά (άνω και κάτω των 20.000 €),
- και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.
Αναλυτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια:
Κρήτη
- ΑΦΜ που εμπλέκονται: 850 από τα 1.036 συνολικά.
- Άνω των 20.000 €: 273
- Κάτω των 20.000 €: 577
- Συνολικό ποσό: περίπου 17.234.489,85 € από τα συνολικά περίπου 22,7 εκατ. €
Δυτική Μακεδονία
Αττική
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλία
- ΑΦΜ: 20
- Άνω των 20.000 €: 9
- Κάτω των 20.000 €: 11
- Συνολικό ποσό: περίπου 989.278,52 €
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Ήπειρος
- ΑΦΜ: 4
- Άνω των 20.000 €: 3
- Κάτω των 20.000 €: 1
- Συνολικό ποσό: περίπου 228.353,99 €
Ιόνια Νησιά
- ΑΦΜ: 2
- Άνω των 20.000 €: 2
- Κάτω των 20.000 €: 0
- Συνολικό ποσό: περίπου 40.950,39 €
Βόρειο Αιγαίο
- ΑΦΜ: 2
- Άνω των 20.000 €: 0
- Κάτω των 20.000 €: 2
- Συνολικό ποσό: περίπου 27.173,35 €