ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των παράνομων ΑΦΜ ανά Περιφέρεια - Στην Κρήτη το 80% των παραβατών

Μετά από τις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δόθηκε ο χάρτης με τα παράνομα ΑΦΜ ανά περιφέρεια με την Κρήτη να πρωταγωνιστεί.

Μετά από εκτενή προκαταρκτική ποινική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, προέκυψε ότι από τις 6.354 αιτήσεις που εξετάστηκαν, οι 1.036 αφορούσαν ΑΦΜ τα οποία είχαν λάβει παράνομα αγροτικές ενισχύσεις. Το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε ανέρχεται στα 22.667.522,17 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός και οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.

Η πιο επιβαρυμένη Περιφέρεια ήταν η Κρήτη, όπου καταγράφηκαν 850 από τα 1.036 ΑΦΜ, δηλαδή πάνω από το 80% των παραβατών. Πιο αναλυτικά, ο «χάρτης» του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος αποτυπώνει ανά Περιφέρεια, έχει ως εξής:

τον αριθμό των ΑΦΜ που εντοπίστηκε να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις,





την κατανομή κατά ποσά (άνω και κάτω των 20.000 €),





και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Αναλυτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια:

Κρήτη

ΑΦΜ που εμπλέκονται: 850 από τα 1.036 συνολικά.





Άνω των 20.000 €: 273





Κάτω των 20.000 €: 577





Συνολικό ποσό: περίπου 17.234.489,85 € από τα συνολικά περίπου 22,7 εκατ. €

Δυτική Μακεδονία

ΑΦΜ: 7





Άνω των 20.000 €: 6





Κάτω των 20.000 €: 1





Συνολικό ποσό: περίπου 1.314.115,08 €

Αττική

ΑΦΜ: 46





Άνω των 20.000 €: 13





Κάτω των 20.000 €: 33





Συνολικό ποσό: περίπου 761.250,80 €



Κεντρική Μακεδονία

ΑΦΜ: 53





Άνω των 20.000 €: 17





Κάτω των 20.000 €: 36





Συνολικό ποσό: περίπου 996.419,83 €



Θεσσαλία

ΑΦΜ: 20





Άνω των 20.000 €: 9





Κάτω των 20.000 €: 11





Συνολικό ποσό: περίπου 989.278,52 €

Πελοπόννησος

ΑΦΜ: 5





Άνω των 20.000 €: 1





Κάτω των 20.000 €: 4





Συνολικό ποσό: περίπου 64.108,36 €

Στερεά Ελλάδα

ΑΦΜ: 22





Άνω των 20.000 €: 7





Κάτω των 20.000 €: 15





Συνολικό ποσό: περίπου 341.217,46 €



Νότιο Αιγαίο

ΑΦΜ: 1





Άνω των 20.000 €: 0





Κάτω των 20.000 €: 1





Συνολικό ποσό: περίπου 12.941,07 €



Ήπειρος

ΑΦΜ: 4





Άνω των 20.000 €: 3





Κάτω των 20.000 €: 1





Συνολικό ποσό: περίπου 228.353,99 €

Ιόνια Νησιά

ΑΦΜ: 2





Άνω των 20.000 €: 2





Κάτω των 20.000 €: 0





Συνολικό ποσό: περίπου 40.950,39 €

Βόρειο Αιγαίο

ΑΦΜ: 2





Άνω των 20.000 €: 0





Κάτω των 20.000 €: 2





Συνολικό ποσό: περίπου 27.173,35 €

Συνολικά – Εθνικό Επίπεδο