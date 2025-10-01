Απώλειες αλλά με τάσεις σταθεροποίησης το πετρέλαιο - Μεγάλη άνοδος σε χρυσό, ασήμι

Οι τιμές του πετρελαίου προσπαθούν να σταθεροποιηθούν την Τετάρτη 1/10, παρουσιάζοντας μικρές απώλειες, μετά από δύο ημέρες σημαντικής πτώσης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα σχέδια του OPEC+ για μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής τον επόμενο μήνα.

Επιπλέον, οι traders λαμβάνουν υπόψη και τα δεδομένα από τις ΗΠΑ και την Ασία που δείχνουν σημάδια υποχώρησης της ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, αν και ξεκίνησε τη σημερινή του διαπραγμάτευση με μικρά κέρδη, το μεσημέρι της Τετάρτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Δεκεμβρίου εμφανίζουν απώλειες 0,55% στα 65,67 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI χάνει κατά 0,54% στα 62,03 δολάρια ανά βαρέλι.

Τη Δευτέρα, τόσο το Brent όσο και το WTI έκλεισαν με πτώση άνω του 3%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια μείωση από την 1η Αυγούστου, ενώ την Τρίτη υποχώρησαν περαιτέρω κατά 1,5%.

«Μετά από δύο ημέρες πωλήσεων, που πυροδοτήθηκαν από αναφορές για αύξηση της παραγωγής του OPEC+ και την επανέναρξη των εξαγωγών κουρδικού πετρελαίου, η προσοχή στρέφεται ξανά στην προσφορά και τις διαταραχές εξαγωγών στη Ρωσία λόγω των συνεχών και επιτυχημένων επιθέσεων της Ουκρανίας», δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής της PVM Oil Associates.

Η Οργάνωση Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου και οι σύμμαχοί της, γνωστοί ως OPEC+, θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε αύξηση της παραγωγής κατά έως 500.000 βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο, τριπλάσια από την αύξηση του Οκτωβρίου, καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τρεις πηγές εξοικειωμένες με τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, ο OPEC ανέφερε μέσω δημοσίευσης στο X ότι οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης για σχέδια αύξησης της παραγωγής κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα ήταν παραπλανητικές.

Στο πλαίσιο των πρόσφατων επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας από την Ουκρανία, η Ρωσία επέβαλε μερικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ και επέκτεινε την ήδη υπάρχουσα απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης μέχρι το τέλος του έτους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τρίτη.

Στις ΗΠΑ, μια έκθεση του κλάδου έδειξε ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων αυξήθηκαν την εβδομάδα που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του American Petroleum Institute.

«Παρότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία, ο ρυθμός μείωσης έχει επιβραδυνθεί, περιορίζοντας τον αισιόδοξο παλμό της αγοράς», δήλωσε η Sugandha Sachdeva, ιδρύτρια της SS WealthStreet, με έδρα τη Νέα Δελχί.

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση των ΗΠΑ διέκοψε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της, καθώς οι βαθιές κομματικές διαφορές εμπόδισαν το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η δημοσίευση σημαντικών στοιχείων, όπως η έκθεση απασχόλησης του Σεπτεμβρίου.

Τα δεδομένα για τη δραστηριότητα των εργοστασίων στην Ασία, τη μεγαλύτερη περιοχή κατανάλωσης πετρελαίου στον κόσμο, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τη ζήτηση καυσίμων, καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στις περισσότερες μεγάλες οικονομίες.

Συνεχίζεται η πτώση στο φυσικό αέριο – Νέο ρεκόρ για το χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει για ακόμα μία ημέρα σημαντικές απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,831% στα 31,150 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, αν και ο χρυσός έφτασε σήμερα νέο ρεκόρ ανόδου και αυτή την ώρα κινείται με κέρδη 0,89% στα 3.909,20 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα εμπορεύματα, το ασήμι εμφανίζει σημαντική άνοδο κατά 1,61% στα 47,405 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός με οριακή άνοδο 0,09% και βρίσκεται στα 4,8622 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,05% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,174 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,30% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3487 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, είναι ενισχυμένη έναντι του ευρώ κατά 0,27% , με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8704 βρετανική λίρα ανά ευρώ.