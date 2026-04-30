Καλαμπόκι: Σε υψηλό ενός έτους λόγω ενεργειακής κρίσης και γεωπολιτικής έντασης

Οι τιμές του καλαμποκιού στο Συμβούλιο Εμπορίου του Σικάγο κατέγραψαν νέα ισχυρή άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, καθώς η αύξηση στο κόστος λιπασμάτων και ενέργειας —λόγω του πολέμου στο Ιράν— επιβαρύνει την παραγωγή και δημιουργεί ανησυχίες τόσο για τις αποδόσεις όσο και για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις μιας ιδιαίτερα απαιτητικής καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία.

Τα πιο ενεργά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο καλαμπόκι ενισχύθηκαν έως και 0,3%, αγγίζοντας τα 4,7925 δολάρια, καταγράφοντας τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Η άνοδος του πετρελαίου, που κινήθηκε σε επίπεδα περιόδου πολεμικής έντασης, ενέτεινε τις ανησυχίες στις αγορές αγροτικών προϊόντων, ιδίως μετά τις πληροφορίες ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί για πιθανά στρατιωτικά σενάρια έναντι του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Αυξημένο κόστος και πιέσεις στις αποδόσεις

Σύμφωνα με αναλυτές της Bloomberg Intelligence, η σύγκρουση επιβαρύνει το κόστος καλλιέργειας καλαμποκιού σε πολλαπλά επίπεδα — από τα χημικά και τα λιπάσματα μέχρι την άρδευση που βασίζεται σε καύσιμα.

Οι αναλυτές Τζέισον Φ. Μάινερ και Άμα Κιερεουά επισημαίνουν ότι η αύξηση του κόστους ενδέχεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις, καθώς οι παραγωγοί προσπαθούν να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους περιορίζοντας τις δαπάνες για εισροές.

Την ίδια στιγμή, αγρότες σε βασικές παραγωγικές περιοχές, από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη, μειώνουν τις εκτάσεις καλλιέργειας καλαμποκιού και στρέφονται σε λιγότερο απαιτητικές καλλιέργειες, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τις προοπτικές της παγκόσμιας παραγωγής.

Άνοδος σε όλα τα αγροτικά εμπορεύματα

Η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες, ώθησε ανοδικά το σύνολο των αγροτικών προϊόντων.

Ο δείκτης Bloomberg Agriculture Spot Index, που παρακολουθεί δέκα βασικά αγροτικά εμπορεύματα, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Όπως σημείωσε ο Τζο Ντέιβις της Futures International, η ανοδική αυτή δυναμική προσελκύει νέα κεφάλαια, καθώς η προσέγγιση υψηλών τιμών αυξάνει το ενδιαφέρον για ETFs που συνδέονται με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ενισχύοντας περαιτέρω την άνοδο.

Πιέσεις και σε άλλα προϊόντα

Το σιτάρι οδεύει προς ακόμη μία εβδομάδα ανόδου, με στήριξη από τον γεωπολιτικό κίνδυνο και την παρατεταμένη ξηρασία στις αμερικανικές Μεγάλες Πεδιάδες.

Ανοδικά κινήθηκε και η σόγια, ακολουθώντας την ενίσχυση του σογιέλαιου και τη ζήτηση για βιοκαύσιμα, η οποία εντείνεται καθώς το ενδεχόμενο διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ ωθεί υψηλότερα τις τιμές ενέργειας.

Οι τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων διαμορφώθηκαν ως εξής: