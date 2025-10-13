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ΟΠΕΚ: Σταθερή ζήτηση πετρελαίου και μικρότερο έλλειμμα το 2026 παρά την αύξηση παραγωγής ΟΠΕΚ+
Εμπορεύματα
15:27 - 13 Οκτ 2025

ΟΠΕΚ: Σταθερή ζήτηση πετρελαίου και μικρότερο έλλειμμα το 2026 παρά την αύξηση παραγωγής ΟΠΕΚ+

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΕΚ διατήρησε τις σχετικά υψηλές προβλέψεις του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου για φέτος και το επόμενο έτος, υποδεικνύοντας ότι η αγορά θα αντιμετωπίσει πολύ μικρότερο έλλειμμα προσφοράς το 2026, καθώς η ευρύτερη ομάδα ΟΠΕΚ+ προχωρά με την αύξηση της παραγωγής.

Η ομάδα ΟΠΕΚ+ προσθέτει περισσότερο αργό στην αγορά μετά την απόφαση του Οργανισμού, της Ρωσίας και άλλων συμμάχων να μειώσουν την παραγωγή ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η αυξημένη προσφορά έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανό πλεόνασμα και έχει ασκήσει πίεση στις τιμές φέτος.

Στη μηνιαία έκθεσή του, ο ΟΠΕΚ επισήμανε ότι η παγκόσμια οικονομία διατηρεί σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Παρά τη σταθερή ζήτηση, ο ΟΠΕΚ+ αύξησε το Σεπτέμβριο την παραγωγή αργού κατά 630.000 βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας συνολικά τα 43,05 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις για αύξηση των ποσοστώσεων.

Η μέση αναμενόμενη ζήτηση για το ΟΠΕΚ+ εκτιμάται σε 43,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, υποδηλώνοντας έλλειμμα μόλις 50.000 βαρελιών ημερησίως, εάν η ομάδα συνεχίσει να αντλεί με το ρυθμό του Σεπτεμβρίου. Στην προηγούμενη έκθεση, το έλλειμμα για το 2026 είχε εκτιμηθεί σε 700.000 βαρέλια ημερησίως, με βάση το ρυθμό άντλησης του Αυγούστου.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 15:36
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