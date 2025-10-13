ΟΠΕΚ: Σταθερή ζήτηση πετρελαίου και μικρότερο έλλειμμα το 2026 παρά την αύξηση παραγωγής ΟΠΕΚ+

Ο ΟΠΕΚ διατήρησε τις σχετικά υψηλές προβλέψεις του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου για φέτος και το επόμενο έτος, υποδεικνύοντας ότι η αγορά θα αντιμετωπίσει πολύ μικρότερο έλλειμμα προσφοράς το 2026, καθώς η ευρύτερη ομάδα ΟΠΕΚ+ προχωρά με την αύξηση της παραγωγής.

Η ομάδα ΟΠΕΚ+ προσθέτει περισσότερο αργό στην αγορά μετά την απόφαση του Οργανισμού, της Ρωσίας και άλλων συμμάχων να μειώσουν την παραγωγή ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η αυξημένη προσφορά έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανό πλεόνασμα και έχει ασκήσει πίεση στις τιμές φέτος.

Στη μηνιαία έκθεσή του, ο ΟΠΕΚ επισήμανε ότι η παγκόσμια οικονομία διατηρεί σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Παρά τη σταθερή ζήτηση, ο ΟΠΕΚ+ αύξησε το Σεπτέμβριο την παραγωγή αργού κατά 630.000 βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας συνολικά τα 43,05 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις για αύξηση των ποσοστώσεων.

Η μέση αναμενόμενη ζήτηση για το ΟΠΕΚ+ εκτιμάται σε 43,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, υποδηλώνοντας έλλειμμα μόλις 50.000 βαρελιών ημερησίως, εάν η ομάδα συνεχίσει να αντλεί με το ρυθμό του Σεπτεμβρίου. Στην προηγούμενη έκθεση, το έλλειμμα για το 2026 είχε εκτιμηθεί σε 700.000 βαρέλια ημερησίως, με βάση το ρυθμό άντλησης του Αυγούστου.