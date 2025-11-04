UBS: Προσωρινή η πτώση του χρυσού – Ευκαιρία για αγορά με στόχο τα 4.700 δολάρια/ουγκιά

Οι αναλυτές της UBS Group τόνισαν σε έκθεση έρευνας που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (3/11) ότι η τρέχουσα ρευστοποίηση στην αγορά χρυσού είναι μόνο προσωρινό φαινόμενο και οι τιμές του χρυσού αναμένεται να φτάσουν τα 4.200 δολάρια/ουγκιά. Σε περίπτωση που οι γεωπολιτικοί ή χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι ενταθούν, οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 4.700 δολάρια/ουγκιά υπό αισιόδοξα σενάρια.

«Η πολυαναμενόμενη ρευστοποίηση στην αγορά έχει προσωρινά υποχωρήσει», ανέφερε η UBS Group. «Εκτός από τεχνικούς παράγοντες, δεν έχουμε εντοπίσει καμία θεμελιώδη στήριξη για αυτήν την πτώση».

Η ελβετική τράπεζα σημείωσε ότι «η αδυναμία της δυναμικής της τιμής προκάλεσε μια δεύτερη φάση πτώσης στις θέσεις των futures», ενώ τόνισε ότι η βασική ζήτηση για χρυσό παραμένει ισχυρή.

Οι αναλυτές της UBS αναφέρθηκαν επίσης στην έκθεση Gold Demand Trends Q3 του World Gold Council, επιβεβαιώνοντας τη «σταθερή και συνεχώς ενισχυόμενη ζήτηση για αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές».

Στην έκθεση γράφουν: «Οι κεντρικές τράπεζες έχουν αγοράσει 634 τόνους χρυσού μέχρι στιγμής φέτος, αριθμός που είναι χαμηλότερος από τον περσινό ρυθμό, αλλά οι αγορές χρυσού στο τέταρτο τρίμηνο ανακάμπτουν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόβλεψή μας για 900–950 τόνους χρυσού για το σύνολο του 2025».

Οι εισροές σε Gold ETFs έφτασαν τους 222 τόνους, και η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα χρυσού ξεπέρασε τους 300 τόνους για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, υποδεικνύοντας σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών για χρυσό. Η UBS σημείωσε ότι «η ζήτηση για κοσμήματα δεν ήταν επίσης τόσο χαμηλή όσο αναμενόταν».

«Προτιμούμε να αγοράζουμε χρυσό σε περιόδους ρευστοποιήσεων (selloffs)», δήλωσαν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να θεωρούν τους επενδυτές «υποκατανεμημένους» στη συμμετοχή τους στον χρυσό. Η UBS συνιστά οι επενδυτές να κατανέμουν ένα ποσοστό μέσης μονοψήφιας συμμετοχής σε χρυσό στα χαρτοφυλάκιά τους.

Στις 20 Οκτωβρίου, ο Sagar Khandelwal, στρατηγικός αναλυτής στην UBS Global Wealth Management, δήλωσε ότι η πτώση των πραγματικών επιτοκίων, η αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ, η άνοδος του κρατικού χρέους και η γεωπολιτική αναταραχή θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές χρυσού στα 4.700 δολάρια/ουγκιά μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις μετοχές χρυσορυχείων να αποδίδουν ακόμη καλύτερα.

«Αν και η ταχύτητα και το μέγεθος της ανόδου της τιμής του χρυσού μπορεί να υποδηλώνουν αυξημένη μετέπειτα μεταβλητότητα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο χρυσός αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις στρατηγικές επένδυσης για αντιστάθμιση κινδύνου», έγραψε.

Ο Khandelwal προειδοποίησε ότι, δεδομένης της επίμονης πληθωριστικής πίεσης, μια μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve θα μπορούσε να οδηγήσει τα πραγματικά επιτόκια των ΗΠΑ σε αρνητικό έδαφος.

«Πιστεύουμε ότι αυτό θα μειώσει περαιτέρω την ελκυστικότητα του δολαρίου ΗΠΑ, οδηγώντας περισσότερες επενδυτικές ροές προς τον χρυσό», δήλωσε. «Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία του World Gold Council δείχνουν ότι τα παγκόσμια Gold ETFs κατέγραψαν 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μηνιαίες εισροές τον Σεπτέμβριο, νέο ιστορικό υψηλό· οι συνολικές εισροές για τους τρεις μήνες που έληξαν τον Σεπτέμβριο έφτασαν τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το τρίμηνο το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ».

Η UBS Group πιστεύει ότι η ζήτηση για επενδύσεις σε χρυσό αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Ο Khandelwal έγραψε: «Σε συνδυασμό με το συνεχώς υψηλό επίπεδο αγορών χρυσού από κεντρικές τράπεζες, προβλέπουμε ότι η παγκόσμια ζήτηση για χρυσό φέτος θα φτάσει περίπου 4.850 τόνους, το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Εάν οι ιδιώτες επενδυτές αρχίσουν να μιμούνται τις κεντρικές τράπεζες, διαφοροποιώντας τις κρατικές ομολογίες ΗΠΑ σε χρυσό, οι τιμές του χρυσού spot θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο».

«Τέλος, λόγω των επίμονων οικονομικών, γεωπολιτικών και πολιτικών αβεβαιοτήτων, αναμένουμε ότι τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να ρέουν στην αγορά χρυσού, γεγονός που θα μπορούσε να φέρει τις τιμές κοντά στο αισιόδοξο στόχο μας των 4.700 δολαρίων/ουγκιά», είπε. «Δεδομένης της χαμηλής συσχέτισης του χρυσού με μετοχές και ομόλογα – ειδικά σε περιόδους κρίσης της αγοράς – συνιστούμε την κατανομή ενός μέσου μονοψήφιου ποσοστού σε χρυσό σε ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο».

Ο Khandelwal πρόσθεσε: «Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν την κατανομή σε επιλεγμένες μετοχές χρυσορυχείων, καθώς η αύξηση των ταμειακών ροών αυτών των εταιρειών τους επόμενους έξι μήνες θα μπορούσε να ξεπεράσει την άνοδο των τιμών του χρυσού».

Τη Δευτέρα, οι τιμές του χρυσού συνέχισαν να κυμαίνονται γύρω από τα 4.000 δολάρια/ουγκιά, αφού έφτασαν δύο φορές σε ενδοσυνεδριακό υψηλό 4.030 δολάρια/ουγκιά.