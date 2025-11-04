ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
UBS: Προσωρινή η πτώση του χρυσού – Ευκαιρία για αγορά με στόχο τα 4.700 δολάρια/ουγκιά
Εμπορεύματα
14:39 - 04 Νοε 2025

UBS: Προσωρινή η πτώση του χρυσού – Ευκαιρία για αγορά με στόχο τα 4.700 δολάρια/ουγκιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αναλυτές της UBS Group τόνισαν σε έκθεση έρευνας που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (3/11) ότι η τρέχουσα ρευστοποίηση στην αγορά χρυσού είναι μόνο προσωρινό φαινόμενο και οι τιμές του χρυσού αναμένεται να φτάσουν τα 4.200 δολάρια/ουγκιά. Σε περίπτωση που οι γεωπολιτικοί ή χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι ενταθούν, οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 4.700 δολάρια/ουγκιά υπό αισιόδοξα σενάρια.

«Η πολυαναμενόμενη ρευστοποίηση στην αγορά έχει προσωρινά υποχωρήσει», ανέφερε η UBS Group. «Εκτός από τεχνικούς παράγοντες, δεν έχουμε εντοπίσει καμία θεμελιώδη στήριξη για αυτήν την πτώση».

Η ελβετική τράπεζα σημείωσε ότι «η αδυναμία της δυναμικής της τιμής προκάλεσε μια δεύτερη φάση πτώσης στις θέσεις των futures», ενώ τόνισε ότι η βασική ζήτηση για χρυσό παραμένει ισχυρή.

Οι αναλυτές της UBS αναφέρθηκαν επίσης στην έκθεση Gold Demand Trends Q3 του World Gold Council, επιβεβαιώνοντας τη «σταθερή και συνεχώς ενισχυόμενη ζήτηση για αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές».

Στην έκθεση γράφουν: «Οι κεντρικές τράπεζες έχουν αγοράσει 634 τόνους χρυσού μέχρι στιγμής φέτος, αριθμός που είναι χαμηλότερος από τον περσινό ρυθμό, αλλά οι αγορές χρυσού στο τέταρτο τρίμηνο ανακάμπτουν σταδιακά, σύμφωνα με την πρόβλεψή μας για 900–950 τόνους χρυσού για το σύνολο του 2025».

Οι εισροές σε Gold ETFs έφτασαν τους 222 τόνους, και η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα χρυσού ξεπέρασε τους 300 τόνους για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, υποδεικνύοντας σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών για χρυσό. Η UBS σημείωσε ότι «η ζήτηση για κοσμήματα δεν ήταν επίσης τόσο χαμηλή όσο αναμενόταν».

«Προτιμούμε να αγοράζουμε χρυσό σε περιόδους ρευστοποιήσεων (selloffs)», δήλωσαν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να θεωρούν τους επενδυτές «υποκατανεμημένους» στη συμμετοχή τους στον χρυσό. Η UBS συνιστά οι επενδυτές να κατανέμουν ένα ποσοστό μέσης μονοψήφιας συμμετοχής σε χρυσό στα χαρτοφυλάκιά τους.

Στις 20 Οκτωβρίου, ο Sagar Khandelwal, στρατηγικός αναλυτής στην UBS Global Wealth Management, δήλωσε ότι η πτώση των πραγματικών επιτοκίων, η αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ, η άνοδος του κρατικού χρέους και η γεωπολιτική αναταραχή θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές χρυσού στα 4.700 δολάρια/ουγκιά μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις μετοχές χρυσορυχείων να αποδίδουν ακόμη καλύτερα.

«Αν και η ταχύτητα και το μέγεθος της ανόδου της τιμής του χρυσού μπορεί να υποδηλώνουν αυξημένη μετέπειτα μεταβλητότητα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο χρυσός αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις στρατηγικές επένδυσης για αντιστάθμιση κινδύνου», έγραψε.

Ο Khandelwal προειδοποίησε ότι, δεδομένης της επίμονης πληθωριστικής πίεσης, μια μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve θα μπορούσε να οδηγήσει τα πραγματικά επιτόκια των ΗΠΑ σε αρνητικό έδαφος.

«Πιστεύουμε ότι αυτό θα μειώσει περαιτέρω την ελκυστικότητα του δολαρίου ΗΠΑ, οδηγώντας περισσότερες επενδυτικές ροές προς τον χρυσό», δήλωσε. «Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία του World Gold Council δείχνουν ότι τα παγκόσμια Gold ETFs κατέγραψαν 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μηνιαίες εισροές τον Σεπτέμβριο, νέο ιστορικό υψηλό· οι συνολικές εισροές για τους τρεις μήνες που έληξαν τον Σεπτέμβριο έφτασαν τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το τρίμηνο το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ».

Η UBS Group πιστεύει ότι η ζήτηση για επενδύσεις σε χρυσό αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Ο Khandelwal έγραψε: «Σε συνδυασμό με το συνεχώς υψηλό επίπεδο αγορών χρυσού από κεντρικές τράπεζες, προβλέπουμε ότι η παγκόσμια ζήτηση για χρυσό φέτος θα φτάσει περίπου 4.850 τόνους, το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Εάν οι ιδιώτες επενδυτές αρχίσουν να μιμούνται τις κεντρικές τράπεζες, διαφοροποιώντας τις κρατικές ομολογίες ΗΠΑ σε χρυσό, οι τιμές του χρυσού spot θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο».

«Τέλος, λόγω των επίμονων οικονομικών, γεωπολιτικών και πολιτικών αβεβαιοτήτων, αναμένουμε ότι τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να ρέουν στην αγορά χρυσού, γεγονός που θα μπορούσε να φέρει τις τιμές κοντά στο αισιόδοξο στόχο μας των 4.700 δολαρίων/ουγκιά», είπε. «Δεδομένης της χαμηλής συσχέτισης του χρυσού με μετοχές και ομόλογα – ειδικά σε περιόδους κρίσης της αγοράς – συνιστούμε την κατανομή ενός μέσου μονοψήφιου ποσοστού σε χρυσό σε ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο».

Ο Khandelwal πρόσθεσε: «Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν την κατανομή σε επιλεγμένες μετοχές χρυσορυχείων, καθώς η αύξηση των ταμειακών ροών αυτών των εταιρειών τους επόμενους έξι μήνες θα μπορούσε να ξεπεράσει την άνοδο των τιμών του χρυσού».

Τη Δευτέρα, οι τιμές του χρυσού συνέχισαν να κυμαίνονται γύρω από τα 4.000 δολάρια/ουγκιά, αφού έφτασαν δύο φορές σε ενδοσυνεδριακό υψηλό 4.030 δολάρια/ουγκιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ELPEN γιόρτασε τα 60 χρόνια της στη Διεθνή Έκθεση CPhI 2025 της Φρανκφούρτης
Επιχειρήσεις

Η ELPEN γιόρτασε τα 60 χρόνια της στη Διεθνή Έκθεση CPhI 2025 της Φρανκφούρτης

Eurobank Equities: Είσοδος της Jumbo στα top picks, μετά την υπερβολική πτώση της μετοχής
Χρηματιστήριο

Eurobank Equities: Είσοδος της Jumbo στα top picks, μετά την υπερβολική πτώση της μετοχής

Ταμείο Ανάκαμψης: Η πρόταση αναθεώρησης της Ελλάδας - Ποια έργα εντάσσονται, ποια βγαίνουν
Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Η πρόταση αναθεώρησης της Ελλάδας - Ποια έργα εντάσσονται, ποια βγαίνουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

Νέο «άλμα» στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν
Εμπορεύματα

Νέο «άλμα» στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ

Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ
Εμπορεύματα

Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ