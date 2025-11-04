ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank Equities: Είσοδος της Jumbo στα top picks, μετά την υπερβολική πτώση της μετοχής
Χρηματιστήριο
13:33 - 04 Νοε 2025

Eurobank Equities: Είσοδος της Jumbo στα top picks, μετά την υπερβολική πτώση της μετοχής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank Equities προχώρησε σε αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της, με στόχο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά έως το τέλος του έτους, προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις πρόσφατες διακυμάνσεις των τιμών.

Συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή προσθέτει τη μετοχή της Jumbo (ΜΠΕΛΑ) στη λίστα των top picks, αντικαθιστώντας τη Cenergy.

Για τη Jumbo, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η μετοχή έχει δεχθεί υπερβολική πίεση εξαιτίας της μείωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους στο πρώτο εξάμηνο, ενώ η αγορά δεν έχει ενσωματώσει ακόμη την πιθανή βελτίωση στο δεύτερο εξάμηνο. Επιπλέον, η τρέχουσα τιμή της μετοχής φαίνεται να υποστηρίζεται από το πρόγραμμα επαναγορών, το οποίο λειτουργεί ως τεχνικό “πάτωμα” για τη μετοχή.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση “αγοράς” (buy) για τη Jumbo, με τιμή-στόχο τα 33,4 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 18,4%.

Όσον αφορά τη Cenergy, η Eurobank Equities εξακολουθεί να τη θεωρεί εταιρεία με μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική και διατηρεί θετική σύσταση, ωστόσο επιλέγει να κάνει τακτική παύση, καθώς η μετοχή έχει ήδη αποδώσει πάνω από 40% σε σχέση με τον δείκτη FTSE ASE Large Cap από τον Σεπτέμβριο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Amazon: Ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων με σχεδόν 1 GW καθαρής ενέργειας
Επιχειρήσεις

Amazon: Ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων με σχεδόν 1 GW καθαρής ενέργειας

Ταμείο Ανάκαμψης: Η πρόταση αναθεώρησης της Ελλάδας - Ποια έργα εντάσσονται, ποια βγαίνουν
Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Η πρόταση αναθεώρησης της Ελλάδας - Ποια έργα εντάσσονται, ποια βγαίνουν

Καφούνης: Ξεκινάμε το «Δίκτυο ΕΣΕΕ», με επίκεντρο τον τόπο, τους ανθρώπους και την αγορά
ΕΜΠΟΡΙΟ

Καφούνης: Ξεκινάμε το «Δίκτυο ΕΣΕΕ», με επίκεντρο τον τόπο, τους ανθρώπους και την αγορά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €23, με σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της ΔΕΗ
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €23, με σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της ΔΕΗ

Στάση αναμονής τηρούν οι αγορές, καθώς ζυγίζουν τα μηνύματα από Τραμπ και Σι
Σχόλια Αγοράς

Στάση αναμονής τηρούν οι αγορές, καθώς ζυγίζουν τα μηνύματα από Τραμπ και Σι

Θετικό momentum στο ΧΑ με αιχμή ενέργεια και μεσαία κεφαλαιοποίηση
Σχόλια Αγοράς

Θετικό momentum στο ΧΑ με αιχμή ενέργεια και μεσαία κεφαλαιοποίηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχή μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ