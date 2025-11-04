Eurobank Equities: Είσοδος της Jumbo στα top picks, μετά την υπερβολική πτώση της μετοχής

Συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή προσθέτει τη μετοχή της Jumbo (ΜΠΕΛΑ) στη λίστα των top picks, αντικαθιστώντας τη Cenergy.
Για τη Jumbo, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η μετοχή έχει δεχθεί υπερβολική πίεση εξαιτίας της μείωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους στο πρώτο εξάμηνο, ενώ η αγορά δεν έχει ενσωματώσει ακόμη την πιθανή βελτίωση στο δεύτερο εξάμηνο. Επιπλέον, η τρέχουσα τιμή της μετοχής φαίνεται να υποστηρίζεται από το πρόγραμμα επαναγορών, το οποίο λειτουργεί ως τεχνικό “πάτωμα” για τη μετοχή.
Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση “αγοράς” (buy) για τη Jumbo, με τιμή-στόχο τα 33,4 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 18,4%.
Όσον αφορά τη Cenergy, η Eurobank Equities εξακολουθεί να τη θεωρεί εταιρεία με μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική και διατηρεί θετική σύσταση, ωστόσο επιλέγει να κάνει τακτική παύση, καθώς η μετοχή έχει ήδη αποδώσει πάνω από 40% σε σχέση με τον δείκτη FTSE ASE Large Cap από τον Σεπτέμβριο.