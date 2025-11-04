Eurobank Equities: Είσοδος της Jumbo στα top picks, μετά την υπερβολική πτώση της μετοχής

Η Eurobank Equities προχώρησε σε αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της, με στόχο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά έως το τέλος του έτους, προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις πρόσφατες διακυμάνσεις των τιμών.

Συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή προσθέτει τη μετοχή της Jumbo (ΜΠΕΛΑ) στη λίστα των top picks, αντικαθιστώντας τη Cenergy.

Για τη Jumbo, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η μετοχή έχει δεχθεί υπερβολική πίεση εξαιτίας της μείωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους στο πρώτο εξάμηνο, ενώ η αγορά δεν έχει ενσωματώσει ακόμη την πιθανή βελτίωση στο δεύτερο εξάμηνο. Επιπλέον, η τρέχουσα τιμή της μετοχής φαίνεται να υποστηρίζεται από το πρόγραμμα επαναγορών, το οποίο λειτουργεί ως τεχνικό “πάτωμα” για τη μετοχή.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση “αγοράς” (buy) για τη Jumbo, με τιμή-στόχο τα 33,4 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 18,4%.

Όσον αφορά τη Cenergy, η Eurobank Equities εξακολουθεί να τη θεωρεί εταιρεία με μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική και διατηρεί θετική σύσταση, ωστόσο επιλέγει να κάνει τακτική παύση, καθώς η μετοχή έχει ήδη αποδώσει πάνω από 40% σε σχέση με τον δείκτη FTSE ASE Large Cap από τον Σεπτέμβριο.