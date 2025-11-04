Η ELPEN γιόρτασε τα 60 χρόνια της στη Διεθνή Έκθεση CPhI 2025 της Φρανκφούρτης
14:13 - 04 Νοε 2025

Η ELPEN γιόρτασε τα 60 χρόνια της στη Διεθνή Έκθεση CPhI 2025 της Φρανκφούρτης

Η ELPEN συμμετείχε για 16η συνεχόμενη χρονιά στη Διεθνή Έκθεση CPhI που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου 2025 στη Φρανκφούρτη.

Όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε σύσσωμη η Διοίκηση της ELPEN και στελέχη της εταιρείας, τα οποία πραγματοποίησαν συναντήσεις και ενημέρωσαν για τα καινοτόμα προϊόντα της ELPEN εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου στο υπερσύγχρονο περίπτερο της εταιρείας.

Σήμερα, η ELPEN κλείνει 60 χρόνια παρουσίας, φτάνοντας το ελληνικό φάρμακο παντού. Μέσα από την ολοένα και ισχυρότερη εξαγωγική της δραστηριότητα, η εταιρεία εξάγει το 80% της Παραγωγής της σε περισσότερες από 90 χώρες, ενώ παράλληλα λειτουργεί θυγατρικές εταιρείες στη Γερμανία (ELPEN Pharma GmbH) και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ELPEN Middle East Africa).

Το ορόσημο αυτό των 60 ετών γιόρτασε η εταιρεία σε Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης CPhI, στην οποία συμμετείχαν τόσο πελάτες, όσο και συνεργάτες της ELPEN.

Για τη συμμετοχή της εταιρείας στην Έκθεση CPhI, ο κ. Λευτέρης Τρύφων, Chief Operating Officer της ELPEN σημείωσε:

«Η φετινή συμμετοχή μας στη Διεθνή Έκθεση CPhI συμπίπτει με την συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας μας. 60 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία μας έχουν καταστήσει συνεργάτη επιλογής για εκατοντάδες εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

Το 2025 είναι, επίσης, έτος ορόσημο για εμάς και για ακόμη έναν λόγο. Διότι είναι η πρώτη χρονιά που οι πωλήσεις της ELPEN στο εξωτερικό ξεπέρασαν τις πωλήσεις στο εσωτερικό, καθώς την τελευταία διετία έχουν αυξηθεί κατά 300%.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και μονάδες R&D, ενώ παράλληλα ενισχύουμε με νέες προσλήψεις το ανθρώπινο δυναμικό της ELPEN, το οποίο συμβάλει διαχρονικά στην επιτυχία μας.»

