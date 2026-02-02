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Διάγγελμα Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα βρεθούν στο επίκεντρο
Πολιτική
07:45 - 02 Φεβ 2026

Διάγγελμα Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα βρεθούν στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Τα «χαρτιά» του σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση αναμένεται να ανοίξει σήμερα, Δευτέρα (2/2), ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας μία εικόνα για τον «σκελετό» της πρότασης της ΝΔ αναφορικά με τα άρθρα που θα προταθούν προς αναθεώρηση.  

Τη φιλοσοφία των αλλαγών αναμένεται να εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά που θα προβληθεί από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ στις 09:00 το βράδυ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί θα προηγηθεί τηλεοπτικό του διάγγελμα, μέσω του οποίου θα δίνει το «στίγμα» της διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί.

Στο «τραπέζι» αναμένεται να τεθεί μία σειρά από άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο 16 σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος, το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 30 σχετικά με τον τόπο εκλογής και τη θητεία του ΠτΔ και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, στο οποίο στέκεται ιδιαίτερα και το ΠΑΣΟΚ, έχοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Ακόμη, ενδεχομένως στη «βεντάλια» των προς αναθεώρηση άρθρων να συμπεριλαμβάνεται και το σχετικό με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων άρθρο, κίνηση που ο πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει και αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις.

Την Κυριακή (1/2), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις προθέσεις της κυβέρνησης ενόψει της Αναθεώρησης και είπε ότι η ΝΔ θα στραφεί προς το ΠΑΣΟΚ «λόγω της θέσης του ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ως ένα κόμμα που έχει μια ιστορία θεσμικής σοβαρότητας».

Σημείωσε, δε, χαρακτηριστικά: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι στόχος είναι να δοθεί τέλος στον «μαξιμαλισμό και την πλειοδοσία» των κομματικών προγραμμάτων, προτείνοντας να καταστεί υποχρεωτική η κοστολόγησή τους μέσω συνταγματικής πρόβλεψης.

Διαδικασία Αναθεώρησης

Σημειώνεται ότι ως προς τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, βάσει του άρθρου 110 του Συντάγματος, η υφιστάμενη Βουλή είναι η προτείνουσα και η επόμενη θα είναι η Αναθεωρητική, στην πρώτη σύνοδό της.

Για να ληφθεί απόφαση αναθεώρησης θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση από 50 τουλάχιστον βουλευτές, μετά την έγκριση της οποίας καθορίζονται οι προς αναθεώρηση διατάξεις. Στη συνέχεια, για να περάσει κάποια από τις προτάσεις θα πρέπει να λάβει από την παρούσα Βουλή 180 ψήφους και από την επόμενη Βουλή, οπότε και θα διενεργηθεί ξανά ψηφοφορία, να λάβει 151 ψήφους.

Εάν στην πρώτη ψηφοφορία (της υφιστάμενης Βουλής) η αναθεωρητική πρόταση λάβει 151 ψήφους και πάλι εγκρίνεται, αλλά προκειμένου να προχωρήσει, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να ψηφίσουν θετικά 180 βουλευτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 13:07
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