Χρηματιστήριο: Έτσι εξηγείται ο εκρηκτικός Ιανουάριος - Τι ακολουθεί

Πραγματικά εντυπωσιακός ο Ιανουάριος στο ελληνικό χρηματιστήριο από όλες τις απόψεις και μάλιστα εν μέσω σφοδρών γεωπολιτικών εντάσεων και μεγάλης επενδυτικής αβεβαιότητας.

Αρχικά, σε επίπεδο τιμών ο ΓΔ αναρριχήθηκε στις 2314 μονάδες +9,16% (και ενδοσυνεδριακά έως τις 2372) σε υψηλά 16 ετών, ενώ σε επίπεδο συναλλακτικής δραστηριότητας και επενδυτικού ενδιαφέροντος ο τζίρος έφτασε μέσα στον μήνα στα ιστορικά επίπεδα των 8,2 δις ευρώ (αντιστοιχεί σε ημερήσιο τζίρο 412 εκ.).

Σε επίπεδο εβδομάδας το ΧΑ συνέχισε την πορεία του προς νέες κορυφές τόσο σε επίπεδο κλάδων και δεικτών (ΔΤΡ +2,8% / ΓΔ +2,2%) όσο και σε επίπεδο επί μέρους μετοχών (ΕΛΧΑ +13% / ΒΙΟ +9% / CENER +9% / METLEN +6%). Λίγες – αλλά σημαντικές – οι μετοχές του FTSE που δεν ακολούθησαν την εβδομαδιαία κίνηση των υπολοίπων με σπουδαιότερα παραδείγματα αυτά των ΟΠΑΠ -3,9% και ΜΠΕΛΑ -3,7%.

Αφορμή για τα παραπάνω οι ποικίλες εκθέσεις διεθνών οίκων για την ελληνική οικονομία και το ΧΑ με βασική αυτή της Moody’s που ουσιαστικά προανήγγειλε την επενδυτική αναβάθμιση του χρηματιστηρίου (τελική απόφαση τον Μάρτιο και ενεργή από τον Αύγουστο), εκθέσεις που στα πλαίσια της τεράστιας αναστάτωσης που έχει προκληθεί παγκοσμίως από την out of the box πολιτική – και στρατηγική – Τραμπ σε γεωπολιτικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό πεδίο, θεωρήθηκαν ως σήμα αγορών από την επενδυτική κοινότητα με εκτίναξη των συναλλαγών (+90% σε σχέση με το 2025) και των τιμών (ΔΤΡ +17,9% μέσα στον Ιανουάριο).

Οι αιτίες της ανόδου

Προφανώς οι αιτίες της τρέχουσας ανόδου είναι και βαθύτερες και ουσιαστικότερες από την στιγμή που η οικονομία της χώρας επί σειρά ετών ξεχωρίζει σε μεγέθη όπως αύξηση ΑΕΠ (από +2%-2,4%), πλεονάσματα, μείωση της ανεργίας, αύξηση τουριστικών εισπράξεων, μείωση κόστους εξυπηρέτησης χρέους και βέβαια βελτίωση του δείκτη Χρέους/ΑΕΠ. Παράλληλα και σε επιχειρηματικό επίπεδο τα κέρδη/μετοχή, οι δείκτες αποδοτικότητας αλλά και οι κινήσεις εξωστρέφειας των εισηγμένων (M&As) δικαιολογούν τις τρέχουσες υψηλές αποτιμήσεις.

Το εγχώριο περιβάλλον συνεχίζει να δίνει βελτιωμένα μεγέθη σε βασικούς τομείς δραστηριότητας με τα πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ σχετικά με το σύνολο των καταθέσεων (213 δις +10 δις μέσα στο 2025) αλλά και της πιστωτικής επέκτασης (+10 δις) να επιβεβαιώνουν την μεγέθυνση της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Το ζητούμενο πλέον για την αγορά που ουσιαστικά εδώ και κάποιους μήνες κινείται ως ατύπως αναβαθμισμένη είναι εάν υπάρχει ακόμα δυναμική που θα μπορούσε αρχικά να συντηρήσει τις τρέχουσες αποτιμήσεις με τις υψηλές συναλλαγές του τελευταίου μήνα και δευτερευόντως εάν υπάρχει ακόμα περιθώριο (και πόσο) για περαιτέρω βελτίωση.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των εισηγμένων που εκκινούν να δημοσιεύουν μεγέθη έτους εντός του Φεβρουαρίου θα είναι σε μεγάλο βαθμό ενδεικτικά της εικόνας και των προοπτικών τους σε μια συγκυρία όπου οι περισσότεροι δείκτες σύγκρισης με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές έχουν συγκλίνει ‘επικίνδυνα’ , με βασικότερα παραδείγματα τον Ρ/Ε (πάντα με βάση τα προβλεπόμενα μεγέθη του 2026) που κυμαίνεται στις 11.6x , τον δείκτη EV/Ebitda στις 7.2x αλλά και τον κλασικό Ρ/Β στις 1.7x. Στο μόνο σημείο που συνεχίζει να υπερέχει με άνεση το ΧΑ φαίνεται να είναι οι υψηλές χρηματικές διανομές που σε επίπεδο μερισματικής απόδοσης προβλέπονται στο 4% για φέτος αρκετά πιο πάνω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Η πολυπλοκότητα των γεωπολιτικών αλλαγών και η νέα δυστοπική πραγματικότητα που δημιουργείτε δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας συνολικά στην Ευρώπη με σημαντικά ζητήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης και λύσης με μια πρώτη θετική εξέλιξη να καταγράφεται από την σπουδαία – σε επίπεδο μεγέθους αλλά και προοπτικής – εμπορική συμφωνία με την Ινδία που θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να βοηθήσει και αρκετές από τις εξωστρεφείς εταιρίες του ΧΑ.

Σε κάθε περίπτωση το γνωστό και επίπονο discount που είχε για χρόνια η ελληνική αγορά έναντι των ανταγωνιστών της, έχει πάψει να υφίσταται στο μεγαλύτερο τουλάχιστον ποσοστό στις τρέχουσες αποτιμήσεις, κάτι που σημαίνει ότι βασικό ζητούμενο για τους επενδυτές θα πρέπει να είναι η στοχευμένη επιλογή εταιριών στο ΧΑ έχοντας πάντα στα υπόψιν ότι η ελληνική αγορά δεν πλέει μόνη της αλλά συνυπάρχει και συγκρίνεται – πλέον και ελέω Euronext – σε καθημερινή βάση σε ‘Αναδυόμενες Αγορές’ είτε σε ‘Ανεπτυγμένες’ .

Σε τεχνικό επίπεδο ο ΓΔ διέσπασε – όχι όμως πειστικά- την ετήσια αντίσταση των 2330 μονάδων με το κλείσιμο εβδομάδας οριακά χαμηλότερα, κάτι που οδηγεί σε εύρος κίνησης (pivot points) μεταξύ 2165 και 2410 μονάδων με κρίσιμο μέγεθος και μηνιαία στήριξη τις 2275 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης