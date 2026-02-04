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Νέο ράλι για τον χρυσό και το ασήμι – Πώς εξηγούνται οι έντονες διακυμάνσεις
Εμπορεύματα
10:09 - 04 Φεβ 2026

Νέο ράλι για τον χρυσό και το ασήμι – Πώς εξηγούνται οι έντονες διακυμάνσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του χρυσού και του αργύρου συνεχίζουν την Τετάρτη (4/2) την ανοδική τους πορεία μετά από μία σύντομη αλλά ηχηρή φάση διόρθωσης και τις έντονες αναταράξεις που είχαν προηγηθεί στις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή της χρυσής ουγγιάς (περίπου 31,1 γραμμάρια) επανήλθε κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τα 5.000 δολάρια στο χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.107,16 δολάρια, αυξημένος κατά περίπου 3,49% σε ημερήσια βάση.

Με την κίνηση αυτή, η τιμή πλησίασε εκ νέου το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί στα τέλη Ιανουαρίου, στα 5.595 δολάρια ανά ουγγιά. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή και τη Δευτέρα ο χρυσός είχε υποστεί απότομη διόρθωση, αγγίζοντας στις αρχές της εβδομάδας τα 4.402 δολάρια — το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων.

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και το ασήμι, το οποίο συνέχισε το πρωί την ανοδική του ανάκαμψη. Η τιμή της ουγγιάς διαμορφώνεται στα 89,855 δολάρια, αυξημένη κατά περίπου 7,80% σε ημερήσια βάση. Το ασήμι είχε υποχωρήσει τη Δευτέρα έως τα 71 δολάρια, εν μέσω της αναταραχής στις αγορές, αφού μόλις την προηγούμενη Πέμπτη είχε καταγράψει ιστορικό υψηλό άνω των 121 δολαρίων ανά ουγγιά.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τις πρόσφατες έντονες διακυμάνσεις στις αγορές πολύτιμων μετάλλων ήταν οι κινήσεις του αμερικανικού δολαρίου. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι κερδοσκόποι, οι οποίοι είχαν στοιχηματίσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές και βρέθηκαν εκτεθειμένοι όταν η αγορά κινήθηκε απότομα αντίθετα. Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι τόσο κινεζικά επενδυτικά κεφάλαια όσο και ιδιώτες επενδυτές από τη Δύση είχαν δημιουργήσει μεγάλες θέσεις στα πολύτιμα μέταλλα. Η αιφνίδια πτώση των τιμών ξεκίνησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών την Παρασκευή και συνεχίστηκε έως τις αρχές της εβδομάδας.

Παρά τη μεταβλητότητα, πολλές τράπεζες εκτιμούν ότι ο χρυσός θα ανακάμψει περαιτέρω. Η Deutsche Bank επανέλαβε τη Δευτέρα την πρόβλεψή της ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να φτάσει τα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στο έτος. Παράλληλα, αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs εκτιμούν ότι ο χρυσός θα διαμορφωθεί στα 5.400 δολάρια έως το τέλος του έτους.

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