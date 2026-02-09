Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου, ενώ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις συνομιλίες

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές τη Δευτέρα (9/2), μετά τις δεσμεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για συνέχιση των έμμεσων συνομιλιών, γεγονός που ανακουφίζει τους φόβους για έλλειψη προσφοράς, ενώ η απομάκρυνση της Ινδίας από τις αγορές ρωσικού πετρελαίου δίνει ένα «πάτωμα» στις τιμές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακτώντας προηγούμενες απώλειες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται κατά 17 σεντς, ή 0,31%, στα 68,26 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται κατά 18 σεντς, ή 0,42%, στα 63,82 δολάρια το βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι Ιράν και ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες μετά τις πρώτες θετικές μεταξύ τους συζητήσεις. Αυτό μείωσε την ανησυχία ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά σε πόλεμο, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι τα συμβόλαια Brent και WTI υποχώρησαν πάνω από 3% και 2% αντίστοιχα την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας την πρώτη πτώση τους σε επτά εβδομάδες, καθώς οι εντάσεις μειώθηκαν και εν μέσω ευρύτερης πώλησης στην αγορά που οδήγησαν τα χρηματιστήρια.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση επίθεσης από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Το ιρανικό κόστος κινδύνου δεν μπορεί να εξουδετερωθεί πλήρως όσο τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βρίσκονται εκεί που είναι», δήλωσε ο αναλυτής της SEB, Μπιάρνε Σχιελντρόπ.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν επίσης τις προσπάθειες της Δύσης να περιορίσει τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, τα οποία χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Παρασκευή μια εκτεταμένη απαγόρευση οποιωνδήποτε υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις θαλάσσιες εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου.

Οι διυλιστές στην Ινδία, -οι μεγαλύτεροι κάποτε αγοραστές ρωσικού θαλάσσιου αργού-, αποφεύγουν τις αγορές για παραδόσεις τον Απρίλιο και αναμένεται να απέχουν από τέτοιες συναλλαγές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με πηγές της διύλισης και του εμπορίου, γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει την Νέο Δελχί να κλείσει μια εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Εάν η Ινδία σταματούσε πλήρως τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αυτό θα αποτελούσε μια διαρκώς ανοδική εξέλιξη για την αγορά φυσικού αργού», ανέφεραν οι αναλυτές της Sparta Oil Market.

Πτώση στο φυσικό αέριο - Ενισχύονται τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει σήμερα μεγάλη πτώση αφού τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποδυναμώνονται αυτή την ώρα κατά 7,618% στα 32.975 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,88% στα 5,021.74 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει κέρδη 2,95% στα 79.165 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός υποχωρεί αυτή τη στιγμή κατά 0,26% στα 5.8665 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,40% έναντι του ευρώ στα 1.1864 δολάρια ανά ευρώ, ενώ παραμένει αμετάβλητο έναντι της βρετανικής λίρας στα 1.3614 δολάρια ανά βρετανική λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί κατά 0,40% έναντι του ευρώ στη 0.8715 λίρα ανά ευρώ.