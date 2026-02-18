Ασταμάτητο το πετρέλαιο καθώς οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώνονται – Σενάρια για την «επόμενη μέρα»
21:59 - 18 Φεβ 2026

Ασταμάτητο είναι το ράλι του πετρελαίου, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει κλιμακωθεί μετά τις αιχμές του Τζέι Ντι Βανς, αλλά και την στάση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.  

Πιο αναλυτικά, το αμερικανικό αργό ανεβαίνει το βράδυ της Τετάρτης (18/2) σχεδόν στα 65 δολάρια με κέρδη 4,30% (ή 2,68 δολάρια) και το Brent ενισχύεται κατά 4,15% (ή 2,80 δολάρια) στα 70,22 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, ο χρυσός σημειώνει άνοδο κοντά στο 2% που τον φέρει στα 5.001,91 δολάρια και το ασήμι κάνει «άλμα» 4,30% στα 16,658 δολάρια, ενώ ο χαλκός ενισχύεται κατά 2,13% στα 5,7625 δολάρια.

Βανς: Οι Ιρανοί δεν είναι πρόθυμοι να αναγνωρίσουν τις «κόκκινες γραμμές» μας

Το βράδυ της Τρίτης (17/2), ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας, σημειώνοντας, δε, πως ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης στρατιωτικής ισχύος.

«Κατά κάποιον τρόπο πήγε καλά, συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Fox News χθες (17/2) το βράδυ. «Αλλά κατά κάποιο άλλο, είναι πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει ορισμένες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν», προσέθεσε.

«Διαθέτουμε έναν πολύ ισχυρό στρατό – ο πρόεδρος έχει δείξει προθυμία να τον χρησιμοποιήσει», προειδοποίησε ακόμη.

Ο σχεδιασμός Τραμπ εάν χτυπήσει το Ιράν

Λάδι στη φωτιά έριξε, δε, και δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ είναι πολύ κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, σήμερα το βράδυ (18/2), ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε μέσω Truth Social τη Βρετανία να μην δώσει τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες αφότου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε την υποστήριξή του στη συμφωνία της Βρετανίας να επιστρέψει τα Νησιά Τσάγκος στη Μαυρίκιος και να παραχωρήσει το έδαφος για τη βάση.

Κι όλα αυτά, ενώ οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή και το USS Gerald Ford κατευθύνεται προς την περιοχή, με τον ίδιο τον Τραμπ να έχει ήδη δηλώσει ότι το δεύτερο αεροπλανοφόρο «θα χρειαστεί» σε περίπτωση που οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Τα Στενά του Ορμούζ στον πυρήνα της ανησυχίας

Παρότι οι δηλώσεις είναι πολλές – και συχνά αντιφατικές – η ένταση δεν περιορίζεται εκεί.

Αυτήν την εβδομάδα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησαν στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εξαιτίας των ασκήσεων αυτών, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα σε τμήμα των στενών χθες (17/2), με τους φόβους για γενικευμένο κλείσιμο του κρίσιμου αυτού περάσματος να εντείνονται.

Να σημειωθεί ότι περίπου το ένα τρίτο των θαλάσσιων εξαγωγών αργού πετρελαίου διέρχεται από αυτή την θαλάσσια οδό. Επομένως, η αγορά πετρελαίου – τιμολογώντας το ρίσκο και τους ενδεχόμενους κινδύνους – ανησυχεί ότι οι ροές αυτές θα μπορούσαν να διαταραχθούν σε περίπτωση πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Μάλιστα, το Ιράν έχει απειλήσει κατά το παρελθόν με πλήρες κλείσιμο των Στενών σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Παρόμοιες απειλές είχε εξαπολύσει η Τεχεράνη και το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του «πολέμου των 12 ημερών» με το Ισραήλ, ο οποίος τελικά τερματίστηκε μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ.

Citi: Συμφωνίες και σταθεροποίηση των τιμών μέχρι το καλοκαίρι

Η Citi εκτιμά ότι μέχρι το καλοκαίρι θα επιτευχθούν οι πολυπόθητες συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας, καθώς επίσης και ΗΠΑ – Ιράν, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε αποκλιμάκωση.

«Η βασική μας πρόβλεψη είναι ότι τόσο η συμφωνία με το Ιράν όσο και η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα επιτευχθούν μέχρι το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, συμβάλλοντας στη μείωση των τιμών του Brent σε 60-62 δολάρια/βαρέλι και στη μείωση των περιθωρίων κέρδους του ντίζελ και της βενζίνης κατά 5-10 δολάρια», αναφέρει η Citi.

Όσον αφορά, δε, στις διαταραχές στην προμήθεια που οφείλονται στη Ρωσία, η Citi εκτιμά ότι ο ΟΠΕΚ+ θα ανταποκριθεί, αυξάνοντας την παραγωγή από την εφεδρική παραγωγική του ικανότητα.

Παρ’ όλα αυτά, στο άμεσο μέλλον οι τιμές αναμένεται – σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές – να παραμείνουν υψηλές, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις πιέσεις του τόσο προς το Ιράν, όσο και προς τη Ρωσία, επιδιώκοντας την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

