Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές εν αναμονή των αποτελεσμάτων των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη (26/2), καθώς τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσό των τελευταίων τριών ετών και ενδείξεις αδυναμίας στη φυσική αγορά πετρελαίου άσκησαν πιέσεις στις τιμές, την ώρα που οι επενδυτές αξιολογούν κατά πόσο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μπορούν να αποτρέψουν μια στρατιωτική σύγκρουση που θα απειλεί την προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται στα 69,86 δολάρια το βαρέλι, μειωμένα κατά 82 σεντς ή 1,17%. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια WTI υποχωρούν πάνω από 79 σεντς ή 1,53%, στα 64,42 δολάρια το βαρέλι.

Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 16 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα -η μεγαλύτερη άνοδος των τελευταίων τριών ετών- σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη (25/2).

Η αδυναμία στη φυσική αγορά πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας επιβαρύνει τις τιμές, δήλωσε ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταουνόβο, προσθέτοντας ότι οι αγορές θα επικεντρωθούν στο αποτέλεσμα του τρίτου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν που διεξάγεται σήμερα.

Σημειώνεται ότι η φυσική αγορά της Βόρειας Θάλασσας αποτελεί τη βάση για το συμβόλαιο Brent. Τα συμβόλαια πετρελαίου έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 15% από την αρχή του 2026, καθώς οι ανησυχίες για στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αντισταθμίζουν τις προσδοκίες για υπερπροσφορά.

Αυτή την ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να συναντηθούν με ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Στο σκέλος της προσφοράς, η Σαουδική Αραβία αυξάνει την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου στο πλαίσιο σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν διαταράξει τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ανέφεραν την Τετάρτη δύο πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.

Ο OPEC+, που περιλαμβάνει τα μέλη του OPEC και συμμάχους όπως η Ρωσία, είναι πιθανό να εξετάσει αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σκέψεις της συμμαχίας, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για την κορύφωση της θερινής ζήτησης και για ενίσχυση των τιμών λόγω της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το Brent είχε ενισχυθεί τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου, καθώς η Ουάσιγκτον ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή προκειμένου να πιέσει το Ιράν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πυρηνικού και βαλλιστικού πυραυλικού του προγράμματος.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να διαταράξει τις προμήθειες από το Ιράν — τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό αργού στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών — καθώς και από άλλους εξαγωγείς της Μέσης Ανατολής.

«Το αποτέλεσμα των σημερινών πυρηνικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν θα είναι καθοριστικό για την πορεία των τιμών του πετρελαίου…», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους.

«Μια εποικοδομητική κατάληξη θα οδηγούσε πιθανότατα την αγορά σε σταδιακή απορρόφηση ενός “ασφαλίστρου κινδύνου” έως και 10 δολαρίων ανά βαρέλι, το οποίο εκτιμούμε ότι έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές».

Υποχωρεί το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο, συνεχίζει την πτωτική του πορεία, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να αποδυναμώνονται αυτή την ώρα κατά 2,287% στα 30.340 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, στα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,65% στα 5,191.69 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι καταγράφει απώλειες 4,10% στα 87.260 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός χάνει 0,23% στα 6.0308 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,07% έναντι του ευρώ στα 1,1802 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη αύξηση σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,11% στα 1,3541 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,08% έναντι του ευρώ στη 0,8716 λίρα ανά ευρώ.