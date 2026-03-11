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ΙΕΑ: Η μεγαλύτερη αποδέσμευση πετρελαίου στην ιστορία - Συμφωνία για 400 εκατ. βαρέλια
Εμπορεύματα
16:28 - 11 Μαρ 2026

ΙΕΑ: Η μεγαλύτερη αποδέσμευση πετρελαίου στην ιστορία - Συμφωνία για 400 εκατ. βαρέλια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συμφώνησε την Τετάρτη 11/3 να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για να αντιμετωπιστεί η διαταραχή στην προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, στη μεγαλύτερη συντονισμένη παρέμβαση στην ιστορία του οργανισμού. Ο οργανισμός ανέφερε ότι και οι 32 χώρες-μέλη συμφώνησαν ομόφωνα να διαθέσουν τα έκτακτα αποθέματα στην αγορά.

Όπως αναφέρει το CNBC και το Reuters, ο IEA δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς τα αποθέματα θα διοχετευθούν στην αγορά. Όπως ανέφερε, η αποδέσμευση θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο που θα προσαρμόζεται στις συνθήκες κάθε ενός από τα 32 κράτη-μέλη.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά πετρελαίου είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα, γι’ αυτό και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που τα κράτη-μέλη του IEA ανταποκρίθηκαν με μια έκτακτη συλλογική δράση άνευ προηγουμένου μεγέθους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ.

«Οι αγορές πετρελαίου είναι παγκόσμιες, επομένως και η αντίδραση σε μεγάλες διαταραχές πρέπει να είναι επίσης παγκόσμια», πρόσθεσε. «Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί την ιδρυτική αποστολή του IEA και είμαι ικανοποιημένος που τα κράτη-μέλη δείχνουν ισχυρή αλληλεγγύη λαμβάνοντας αποφασιστικά μέτρα από κοινού».

Αναλυτές στον τομέα της ενέργειας προειδοποιούν, ωστόσο, ότι ακόμη και η μέγιστη δυνατότητα αποδέσμευσης αποθεμάτων από τον IEA πιθανόν να μην αρκεί για να αντισταθμίσει τα σχεδόν 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως που συνήθως διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα στα ανοικτά των ακτών του Ιράν που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω αυτού.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, το Brent, εκτινάχθηκε σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι στις αρχές της εβδομάδας, πριν υποχωρήσει ξανά κάτω από τα 90 δολάρια.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η χώρα σκοπεύει να αποδεσμεύσει αποθέματα πετρελαίου από τα εθνικά της στρατηγικά αποθέματα ήδη από την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενη την «εξαιρετικά υψηλή εξάρτηση» της Ιαπωνίας από τη Μέση Ανατολή.

«Χωρίς να περιμένει την επίσημη απόφαση για την αποδέσμευση διεθνών αποθεμάτων σε συνεργασία με τον IEA, η Ιαπωνία αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία και να απελευθερώσει τα αποθέματά της ήδη από τις 16 του μήνα, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στην προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας», δήλωσε η Τακαΐτσι σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Τα μέλη του IEA διαθέτουν σήμερα περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια δημόσιων στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ επιπλέον περίπου 600 εκατομμύρια βαρέλια τηρούνται από τη βιομηχανία βάσει κρατικών υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής οργανισμός είχε αποδεσμεύσει περίπου 182 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου το 2022, προκειμένου να στηρίξει την αγορά ενέργειας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νωρίτερα, αν και είχε γίνει γνωστό ότι θα ξεπερνιόταν το όριο αυτό, σε καμία περίπτωση δεν αναμένονταν μια τόσο μεγάλη αποδέσμευση πετρελαίου.

Η γραμματεία του IEA θα ανακοινώσει σε μεταγενέστερο στάδιο περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η συντονισμένη αυτή κίνηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 16:31
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