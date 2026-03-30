Μέση Ανατολή: 3.000 νεκροί, 4 εκατ. εκτοπισμένοι και αύξηση τιμών πετρελαίου κατά 50%

Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε άνοδο λόγω φόβων για μια διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες διαταραχές εφοδιασμού, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επεκτάθηκε στον δεύτερο μήνα.

Η 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών έφτασε στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δήλωσε ότι θα καταστρέψει τις αμερικανικές δυνάμεις εάν ο στρατός ξεκινήσει χερσαία εισβολή.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία, που ονομάζεται «Janfada» ή «Θυσία Ζωής», για να στρατολογήσει εθελοντές για να πολεμήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει μια στρατιωτική επιχείρηση για την εξαγωγή σχεδόν 1.000 κιλών ουρανίου από το Ιράν, μια σύνθετη και επικίνδυνη αποστολή που πιθανότατα θα έθετε αμερικανικές δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας για ημέρες ή και περισσότερο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, καθώς επαίνεσε την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την εναπομένουσα ηγεσία του.

Περιφερειακοί διπλωμάτες συναντήθηκαν στο Πακιστάν την Κυριακή για να χαράξουν μια πορεία προς την ειρήνη. Η χώρα αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να έρθουν οι ΗΠΑ και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ δήλωσε ότι αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επίσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επεκτείνει μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας εντός του νότιου Λιβάνου.

Ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, οι αριθμοί αποτυπώνουν τις τραγικές του συνέπειες: 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 4 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί και οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 50%.