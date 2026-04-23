Μπιρόλ (IEA): Είμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία», δήλωσε την Πέμπτη (23/4) στο CNBC ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε χάσει 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως… και υπάρχουν σημαντικές διαταραχές σε κρίσιμα εμπορεύματα», ανέφερε, μιλώντας διαδικτυακά στον Στιβ Σέντγκγουικ στο πλαίσιο του συνεδρίου CNBC CONVERGE LIVE στη Σιγκαπούρη.

Να σημειωθεί ότι ο Μπιρόλ είχε προειδοποιήσει και στο παρελθόν ότι ο πόλεμος με το Ιράν και το συνεχιζόμενο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα οδηγήσουν στη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ».

Η ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό «διπλό αποκλεισμό», καθώς ούτε το Ιράν, ούτε οι ΗΠΑ επιτρέπουν σε πλοία να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το στενό.

Περιγράφοντας το Στενό του Ορμούζ ως ένα από τα πιο κρίσιμα «σημεία ασφυξίας» για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, ο IEA προειδοποιεί ότι το κλείσιμό του θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, θα ενισχύσει τον πληθωρισμό και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε ενεργειακό δελτίο. Ο οργανισμός έχει επίσης προειδοποιήσει για επικείμενη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών (jet fuel) στην Ευρώπη, με ορισμένες χώρες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις μέσα σε λίγες εβδομάδες.

«Η Ευρώπη προμηθεύεται περίπου το 75% του καυσίμου αεροσκαφών της από διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και αυτό έχει ουσιαστικά μηδενιστεί… Η Ευρώπη προσπαθεί τώρα να το καλύψει από τις ΗΠΑ και τη Νιγηρία. Αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετες εισαγωγές, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρές δυσκολίες», δήλωσε ο Μπιρόλ στο CNBC την Πέμπτη.

«Εύχομαι πρώτα απ’ όλα να ανοίξει το Στενό και να επανεκκινήσουν οι εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων από εκεί, όμως ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν μέτρα στην Ευρώπη για μείωση των αεροπορικών ταξιδιών», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο IEA, -που αριθμεί 32 μέλη-, έχει προσπαθήσει να περιορίσει τον αντίκτυπο της παγκόσμιας ενεργειακής αναταραχής, συμφωνώντας το Μάρτιο την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Ο Μπιρόλ δήλωσε στις αρχές Απριλίου ότι, παρότι ο οργανισμός θα μπορούσε να εξετάσει μια δεύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων, ένα τέτοιο μέτρο θα αποτελούσε προσωρινή ανακούφιση και όχι λύση στην κρίση.

«Αυτό απλώς μειώνει τον πόνο, δεν αποτελεί θεραπεία», είχε δηλώσει στο podcast “In Good Company” του CEO της Norges Bank Investment Management, Νικολάι Τάνγκεν.

«Η λύση είναι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Κερδίζουμε λίγο χρόνο, αλλά δεν θεωρώ ότι η αποδέσμευση αποθεμάτων αποτελεί λύση», πρόσθεσε.

Τέλος, ο Μπιρόλ κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως η πυρηνική ενέργεια, καθώς και μέσω της προώθησης πιο αποδοτικών τεχνολογιών, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα.