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ABC News: Έλεγχοι για πιθανό insider trading στην αγορά πετρελαίου με κέρδη δισεκατομμυρίων
Εμπορεύματα
16:05 - 07 Μάι 2026

ABC News: Έλεγχοι για πιθανό insider trading στην αγορά πετρελαίου με κέρδη δισεκατομμυρίων

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει πιθανές ύποπτες συναλλαγές στην αγορά πετρελαίου που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου, σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ABC News.

Όπως αναφέρουν πηγές στο αμερικανικό δίκτυο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC) έχει θέσει υπό διερεύνηση τουλάχιστον τέσσερις συναλλαγές, στις οποίες επενδυτές φέρεται να αποκόμισαν συνολικά πάνω από 2,6 δισ. δολάρια, ποντάροντας σε πτώση των τιμών του πετρελαίου πριν από τη σχετική μεταβολή της αγοράς.

Οι δύο αρμόδιες αρχές δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημο σχολιασμό των πληροφοριών, ενώ τα στοιχεία για τις συναλλαγές προέρχονται από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSEG), σύμφωνα με το ABC News.

Συγκεκριμένα, στις 23 Μαρτίου, περίπου 15 λεπτά πριν από ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αναβολή σχεδιαζόμενων επιθέσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ιράν, επενδυτές φέρεται να τοποθέτησαν θέσεις άνω των 500 εκατ. δολαρίων υπέρ της πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

Αντίστοιχα, στις 7 Απριλίου, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση προσωρινής εκεχειρίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, καταγράφηκαν τοποθετήσεις ύψους 960 εκατ. δολαρίων με την ίδια κατεύθυνση. Στις 17 Απριλίου, περίπου 20 λεπτά πριν από ανάρτηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές 760 εκατ. δολαρίων υπέρ της πτώσης των τιμών.

Τέλος, στις 21 Απριλίου, 15 λεπτά πριν από νέα ανακοίνωση του Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας, επενδυτές φέρεται να άνοιξαν θέσεις ύψους 430 εκατ. δολαρίων, επίσης ποντάροντας σε πτώση του πετρελαίου.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές είχαν αρχικά αποκαλυφθεί από το Reuters, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία του LSEG δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ταυτότητα των επενδυτών και δεν αποδεικνύουν από μόνα τους χρήση εμπιστευτικής πληροφόρησης ή παράνομη δραστηριότητα.

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