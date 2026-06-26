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Πετρέλαιο: Πτώση 3% με φόντο την αποκλιμάκωση στο Ορμούζ - Κοντά στο 10% οι εβδομαδιαίες απώλειες
Εμπορεύματα
13:41 - 26 Ιουν 2026

Πετρέλαιο: Πτώση 3% με φόντο την αποκλιμάκωση στο Ορμούζ - Κοντά στο 10% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περισσότερο από 3% την Παρασκευή (26/6) και οδεύουν προς σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες, λόγω της αποκλιμάκωσης των ανησυχιών για την προσφορά, καθώς περισσότερα «ακινητοποιημένα» πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια αποχωρούν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχωρούν κατά 2,58 δολάρια ή 3,43%, στα 72,91 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) χάνει 2,50 δολάρια ή 3,52%, στα 69,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι το διεθνές σημείο αναφοράς Brent οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση περίπου 9,8%, ενώ το WTI διαπραγματευόταν περίπου 9,4% χαμηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης Πέμπτης.

«Η κυρίαρχη άποψη, όπως φαίνεται, παραμένει αυτή της επικείμενης υπερπροσφοράς», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

Η πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco επανέλαβε την Παρασκευή τη φόρτωση πετρελαίου στον τερματικό σταθμό Ras Tanura στον Κόλπο, μετά από σχεδόν τετράμηνη παύση, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας της LSEG.

Δύο Very Large Crude Carriers (VLCC), που μπορούν να φορτώσουν περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα, παρατηρήθηκαν να φορτώνουν αργό στον τερματικό σταθμό, ενώ ένα ακόμη περίμενε κοντά, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα.

«Υπάρχει γενικευμένο ξεπούλημα, καθώς η αγορά αντιδρά στις αυξημένες ροές που εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και στη μη επαρκή ακόμη ενίσχυση της ζήτησης από την Κίνα», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγοράς πετρελαίου της Sparta Commodities, June Goh.

Και τα δύο βασικά συμβόλαια σημείωσαν άνοδο άνω του 2% την Πέμπτη, αφού φορτηγό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα κοντά στο Ομάν, γεγονός που ώθησε την υπηρεσία ναυτιλίας του ΟΗΕ να αναστείλει το εθελοντικό πρόγραμμα εκκένωσης.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν έπληξε το φορτηγό πλοίο καθώς προσπαθούσε να διέλθει από τα στενά. Οι ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι η ασφάλεια των πλοίων που κινούνται εκτός των καθορισμένων διαδρομών του Ορμούζ δεν είναι εγγυημένη.

Στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν ότι οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, ενισχυμένες από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επανέφερε τη ναυσιπλοΐα, αν και η συνολική κίνηση παραμένει σε κλάσμα του προπολεμικού ημερήσιου μέσου όρου.

«Μεγάλο μέρος της αύξησης αντανακλά πλοία που ήταν προηγουμένως εγκλωβισμένα και τώρα εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο. Οι εισροές πλοίων προς τον Κόλπο παραμένουν πολύ πιο περιορισμένες. Αυτό υποδηλώνει ότι, μόλις τα εγκλωβισμένα πλοία αποχωρήσουν, ενδέχεται να δούμε υποχώρηση των ροών», έγραψαν αναλυτές της ING.

Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές εξετάζουν απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ για αρκετούς μήνες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Παρασκευή.

Η Ρωσία είναι μεγάλος εξαγωγέας ντίζελ, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα εφοδιασμού καυσίμων μετά από ένα κύμα ουκρανικών επιθέσεων με drones σε διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές υποδομές.

Σταθερότητα στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παραμένουν αμετάβλητα το μεσημέρι της Παρασκευής στα 40,42 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,30% στα 4,001.45 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, το ασήμι υποχωρεί 0,49% στα 58,08 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός παραμένει αμετάβλητος κινούμενος αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στα 6.0773 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο υποχωρεί 0,27% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1400 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχη πτώση κατά 0,17% παρουσιάζει και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3216 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα χάνει 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8625 λίρα ανά ευρώ.

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