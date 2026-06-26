Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης

Η Alpha Bank εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τον πολυετή κύκλο μετασχηματισμού της και έχοντας δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια περίοδο διατηρήσιμης ανάπτυξης, υψηλότερης αξίας για τους μετόχους και ουσιαστικότερης συμβολής στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Bank, κατά την οποία ο CEO της Τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, παρουσίασαν το όραμα της διοίκησης για την επόμενη ημέρα της Alpha Bank και της ελληνικής οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή €519 εκατ. στους μετόχους, ήτοι 55% των καθαρών κερδών του 2025.

Η ανθεκτικότητα της στρατηγικής και η εμπιστοσύνη των μετόχων

Ο Βασίλης Ψάλτης έδωσε το στίγμα του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας, τονίζοντας ότι η Alpha Bank αφήνει πίσω της έναν μεγάλο κύκλο μετασχηματισμού και εισέρχεται σε μια φάση δομικής

ανθεκτικότητας.

«Ο κύκλος της ανασυγκρότησης που ξεκίνησε το 2019 έχει πλέον κλείσει. Αυτός ο κύκλος που ανοίγει σήμερα είναι διαφορετικός. Γιατί ο κόσμος του 2026 διαφέρει πολύ από αυτόν που περιγράφαμε πριν

από έναν χρόνο. Και στη σύγχρονη τραπεζική, η επιτυχία δεν είναι να προβλέπουμε τέλεια ή να μαντεύουμε το μέλλον, αλλά να διαμορφώνουμε συνθήκες υψηλής ανθεκτικότητας ανεξάρτητα από το

περιβάλλον», είπε ο κ. Ψάλτης.

Παράλληλα, ο CEO ανέδειξε τις οικονομικές επιδόσεις της Alpha Bank ως απόδειξη της υλοποίησης της στρατηγικής. «Το 2025 ήταν η χρονιά που αποδείξαμε ότι η στρατηγική υλοποιείται. Καταγράψαμε

καθαρά κέρδη €943 εκατ., επιστρέφοντας €519 εκατ. στους μετόχους μας. Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν απλώς μια ισχυρή οικονομική επίδοση. Είναι η ολοκλήρωση ενός σχεδίου με υπέρβαση

στόχων, σε ένα από τα πιο αβέβαια διεθνή περιβάλλοντα της τελευταίας δεκαετίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι μέσα σε δύο μόλις χρόνια από την επανέναρξη των διανομών, το ποσό έχει τετραπλασιαστεί, από €122 εκατ. το 2023 σε €519 εκατ. το 2025. «Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι δέσμευση που τηρείται», υπογράμμισε.

Επτά κινήσεις, μια στρατηγική

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις στρατηγικές πρωτοβουλίες που υλοποίησε η Alpha Bank την τελευταία διετία. Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η ουσία των επενδυτικών επιλογών και των εξαγορών δεν βρίσκεται στο άθροισμά τους, αλλά στη συνολική αρχιτεκτονική τους, περιγράφοντας έναν οργανισμό που ενισχύεται πολυεπίπεδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «όποιος κοιτάξει αυτές τις συναλλαγές μεμονωμένα, βλέπει εξαγορές. Όποιος τις κοιτάξει ως ενιαία απόφαση, βλέπει κάτι διαφορετικό: δεν αποκτήσαμε εταιρείες. Προσθέσαμε ποιότητα και δυνατότητες». Πρόσθεσε, δε, ότι οι κινήσεις δεν έγιναν σε συνθήκες ηρεμίας. Έγιναν εν μέσω κλιμακούμενης αβεβαιότητας, παράλληλα με ρεκόρ κερδοφορίας. «Γιατί ανθεκτικότητα δεν σημαίνει να επιβιώνεις στην καταιγίδα. Σημαίνει να κτίζεις μέσα σε αυτήν», επισήμανε ο κ. Ψάλτης.

Ο CEO της Alpha Bank υπογράμμισε, επίσης, ότι οι κινήσεις αυτές δεν αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες συναλλαγές, αλλά ως στοιχεία ενός ενιαίου μετασχηματισμού που μετατρέπει την Τράπεζα από έναν ισχυρό χρηματοδότη σε έναν ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η απόκτηση της AstroBank ενδυνάμωσε τη θέση του Ομίλου στην Κύπρο, η AXIA έδωσε πρόσβαση σε μια κορυφαία πλατφόρμα επενδυτικής τραπεζικής, ενώ η FlexFin διεύρυνε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, με τις Altius, Universal Life και, βεβαίως, Alpha Trust, η Τράπεζα ενίσχυσε σημαντικά το οικοσύστημα ασφάλισης και διαχείρισης περιουσίας. «Το αποτέλεσμα είναι ένας οργανισμός που καλύπτει πλέον ολοκληρωμένα τις ανάγκες πελατών, από χρηματοδότηση έως επενδυτική καθοδήγηση», τόνισε ο CEO της Alpha Bank.

Καθοριστική εξέλιξη αποτελεί και η συνεργασία με την UniCredit. Όπως τόνισε, «πρόκειται για μια συνεργασία που υπερβαίνει τα όρια μιας επιχειρηματικής συμφωνίας και εκφράζει μια κοινή αντίληψη για το μέλλον της ευρωπαϊκής τραπεζικής, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία, δίκτυα και δυνατότητες που ενισχύουν ουσιαστικά την αξία προς τους πελάτες».

Δεν αρκεί η ανάπτυξη, χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Ψάλτης επισήμανε ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η δυναμική της ανάπτυξης δεν αρκεί από μόνη της, αλλά πρέπει να μεταφραστεί σε ουσιαστική σύγκλιση με τις οικονομίες της Ευρώπης. Η πρόκληση, είπε, δεν είναι μόνο η διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης, αλλά η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η ενίσχυση της παραγωγικότητας. «Το πραγματικό ζητούμενο είναι η σύγκλιση με τις πιο παραγωγικές και καινοτόμες οικονομίες της Ευρώπης. Η ανάπτυξη που βασίζεται κυρίως στον τουρισμό δεν επαρκεί· απαιτείται παραγωγική βάση, εξαγώγιμα προϊόντα και επιχειρήσεις με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό», υπογράμμισε για να προσθέσει ότι «παρά τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, η χώρα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η υστέρηση στην παραγωγικότητα περιορίζει τη βιωσιμότητα της αύξησης των εισοδημάτων και καθορίζει το μέγεθος των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας».

Το έλλειμμα θεσμικής αποταμίευσης και ο κίνδυνος για τις συντάξεις

Ο CEO στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος, διαχωρίζοντας τις ευθύνες: «Στην Ελλάδα, την κρίση δεν την έφεραν οι τράπεζες. Την απορρόφησαν. Από ένα βουνό μη εξυπηρετούμενων δανείων, φτάσαμε σε επίπεδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη, αλλά σημαίνει ότι η ευθύνη πρέπει να κατανέμεται με καθαρή σκέψη».

Όπως εξήγησε, στους Έλληνες λείπει η κουλτούρα της θεσμικής αποταμίευσης, εμποδίζοντάς τους να εισάγουν έναν σωστό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό. «Χρειαζόμαστε δεύτερο και τρίτο πυλώνα ασφάλισης. Χρειαζόμαστε θεσμική αποταμίευση που μετατρέπεται σε επένδυση. Χρειαζόμαστε πολίτες που σχεδιάζουν ενεργά το μέλλον τους, όχι απλώς που καταθέτουν και ελπίζουν. Η θεσμική αποταμίευση μεταφράζεται σε επενδυτικές τοποθετήσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομίας μας σε αυτή την πολύ κρίσιμη καμπή που πρέπει να κρατήσουμε το ρυθμό ανάπτυξης σταθερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έθεσε ως αναγκαία την ίδρυση του Savings and Investment Union, το οποίο συζητείται στην Ευρώπη και θα βοηθήσει στην αλλαγή αυτής της κουλτούρας. «Η ενίσχυση της ιδιωτικής και θεσμικής αποταμίευσης δεν είναι επιλογή πολιτικής. Είναι αναγκαιότητα μακροοικονομικής σταθερότητας. Το Savings and Investment Union που συζητείται τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι τεχνοκρατική πρόταση. Είναι η δομική απάντηση σε αυτό ακριβώς το κενό. Αν δεν χτιστεί αυτή η υποδομή, τα κεφάλαια δεν θα χρηματοδοτούν την ανάπτυξη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και μαζί τους θα φεύγουν ευκαιρίες», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης.

Ο νέος ρόλος των τραπεζών

Με αυτά τα ζητούμενα και σε αυτό το κλίμα, ο κ. Ψάλτης είπε ότι οι τράπεζες πρέπει να λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης, κατευθύνοντας πόρους εκεί όπου δημιουργείται μακροπρόθεσμη αξία και ανταγωνιστικότητα.

Όπως τόνισε ο Βασίλης Ψάλτης, «η τράπεζα είναι καταλύτης, είναι μοχλός ανάπτυξης, αλλά ο μοχλός λειτουργεί όταν υπάρχει κάτι να σηκώσει. Είναι ο επιχειρηματίας που δημιουργεί αξία, που επενδύει σε ανθρώπους και τεχνολογία, που λειτουργεί με εξωστρέφεια και σχεδιάζει σε βάθος χρόνου. Εκεί είναι η δουλειά της Alpha Bank: να διοχετεύει τους πόρους της οικονομίας σε εκείνους που δημιουργούν το αύριο, χρηματοδοτώντας κλάδους που κάνουν την οικονομία πιο ανταγωνιστική και επιλέγοντας το ρίσκο που πραγματικά αξίζει να αναληφθεί».

Παίρνοντας θέση στον δημόσιο διάλογο γύρω από τον ρόλο των τραπεζών, επεσήμανε ότι σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας οι τράπεζες αποτελούν συχνά έναν εύκολο αποδέκτη της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Τόνισε, όμως, ότι η δημόσια συζήτηση οφείλει να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα και όχι σε απλουστεύσεις.

Υπενθύμισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν έφερε την κρίση αλλά επωμίστηκε το κόστος αυτής, μέσω του PSI, τριών ανακεφαλαιοποιήσεων, των κεφαλαιακών ελέγχων και της διαχείρισης του μεγαλύτερου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη. Σήμερα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει περιοριστεί σε περίπου 3,3%, πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του κλάδου διαμορφώνεται σε 15,2%, αποτυπώνοντας τη θεμελιώδη ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη. Σημαίνει όμως ότι η ευθύνη πρέπει να κατανέμεται με ακρίβεια και όχι με βολικές απλοποιήσεις», τόνισε ο CEO της Alpha Bank.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, ο CEO της Alpha Bank υπογράμμισε ότι ο ρόλος των τραπεζών σήμερα δεν είναι να ανατρέχουν στο παρελθόν, αλλά να συμβάλλουν ενεργά στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προόδου.

Μια νέα Alpha Bank

Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε, επίσης, στη νέα εταιρική ταυτότητα της Τράπεζας, τη μετεγκατάστασή της στο ανακαινισμένο κεντρικό κτίριο στη Σταδίου αλλά και στη νέα εικόνα και δομή των καταστημάτων, ως τη φυσική εξέλιξη του μετασχηματισμού που προηγήθηκε.

Όπως τόνισε, η νέα εικόνα της Alpha Bank δεν αποτελεί μια αισθητική αλλαγή, αλλά την ορατή έκφραση ενός οργανισμού που έχει ήδη αλλάξει στον τρόπο που λειτουργεί, συνεργάζεται και δημιουργεί αξία.

«Δεν αλλάξαμε την εικόνα μας για να δείξουμε ότι αλλάξαμε. Την αλλάξαμε γιατί η Alpha Bank έχει ήδη αλλάξει» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η νέα εταιρική μας ταυτότητα δεν σηματοδοτεί το τέλος του μετασχηματισμού μας. Σηματοδοτεί την αρχή της επόμενης φιλοδοξίας μας».

Η νέα εικόνα της Alpha Bank, το νέο κεντρικό κτίριο και ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας της Τράπεζας παρουσιάστηκαν ως διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας στρατηγικής επιλογής: της δημιουργίας ενός οργανισμού περισσότερο σύγχρονου, περισσότερο ευρωπαϊκού και περισσότερο χρήσιμου για τους πελάτες, τους ανθρώπους του και την ελληνική οικονομία.

Δημήτρης Τσιτσιράγκος: «Σταθερότητα, αξιοπιστία και το στοίχημα της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία»

Η τοποθέτηση του Προέδρου της Alpha Bank, Δημήτρη Τσιτσιράγκου, κινήθηκε στο πλαίσιο μιας συνολικής αποτίμησης της θέσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των προκλήσεων που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα. Με έμφαση στη σταθερότητα που έχει επιτευχθεί και στην ανάγκη διατήρησης της δυναμικής, ο ίδιος ανέδειξε το κρίσιμο σημείο καμπής στο οποίο βρίσκεται η χώρα, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας περιέγραψε την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας ως αποτέλεσμα συνδυασμένων παραγόντων, υπογραμμίζοντας ότι «η πρόοδος της μεταπανδημικής περιόδου εδράζεται σε ένα συνεκτικό τρίπτυχο: τη δημοσιονομική πειθαρχία, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τη στήριξη από τον τουρισμό, που λειτούργησε καταλυτικά για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα αναδεικνύει συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστος οικονομικός εταίρος εντός της Ευρώπης».

Οι προκλήσεις και οι τράπεζες

Ωστόσο, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου, ιδίως εν όψει της σταδιακής ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. «Το 2026 αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο έτος πλήρους αξιοποίησης αυτού του εργαλείου. Από το 2027 και μετά, η ελληνική οικονομία θα πρέπει να σταθεί περισσότερο στις δικές της δυνάμεις. Οι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθούν, το επενδυτικό κενό παραμένει και η ποιότητα των επενδύσεων καθίσταται κρίσιμη. Η πρόκληση δεν είναι μόνο να διατηρηθεί το επίπεδο των επενδύσεων, αλλά να διασφαλιστεί ότι αυτές δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της παραγωγικότητας και των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας, τονίζοντας ότι «η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών, η απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει σημαντική, ενώ η δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας και η χαμηλή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών περιορίζουν την αποδοτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με φόβο, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την παραγωγικότητα».

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη νέα φάση ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υιοθετήσουν έναν πολυεπίπεδο και πολυλειτουργικό ρόλο. «Οι τράπεζες καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν όχι απλώς ως πάροχοι ρευστότητας, αλλά ως καταλύτες επενδύσεων, κατευθύνοντας κεφάλαια σε δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας. Σε ένα περιβάλλον όπου το επενδυτικό κενό παραμένει, η μετάβαση σε ένα βιώσιμο επενδυτικό υπόδειγμα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη», είπε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Παράλληλα, στάθηκε και στη σημασία της κοινωνικής διάστασης της ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι «η ανάπτυξη που δεν αγγίζει όλους δεν είναι πραγματική ανάπτυξη. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μετατραπεί η σημερινή πρόοδος σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο που θα βασίζεται στην παραγωγικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, αλλά και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή και θα αντιμετωπίζει τις δημογραφικές προκλήσεις».

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοπιστίας ως βασικού κεφαλαίου της χώρας. Όπως είπε, «η Ελλάδα έχει καταφέρει, με μεγάλες θυσίες, να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Το κεφάλαιο αυτό είναι ταυτόχρονα σπάνιο και εύθραυστο. Η πρόκληση είναι να το αξιοποιήσουμε με στρατηγική συνέπεια, ώστε να μετατραπεί σε διατηρήσιμες επενδύσεις και μακροχρόνια ανάπτυξη».