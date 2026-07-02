Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία

Σφοδρή κριτική προς την αντιπολίτευση άσκησε σήμερα (2/7) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μίας γυναίκας. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υποστήριξε ότι, πέρα από τον εντοπισμό των δραστών, είναι εξίσου σημαντικό να αποκαλυφθούν και όσοι, όπως είπε, επί σειρά ετών νομιμοποιούσαν ή υποβάθμιζαν παρόμοιες πράξεις βίας.

«Όσο πέφτουν οι κουκούλες, πρέπει να πέφτουν και οι μάσκες»

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη συντονισμένη επίθεση που εκδηλώθηκε εναντίον τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι από την ενέργεια αυτή έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία συγκαταλεγόταν στους στόχους της επίθεσης, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και τον πρώην βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της εκλιπούσας, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια» και αποδίδοντάς την, όπως είπε, σε ακραίες ομάδες που χρησιμοποιούν ιδεολογικό μανδύα για να επιτίθενται σε ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις.

Παράλληλα, διατύπωσε την πεποίθηση ότι οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών θα οδηγήσουν σύντομα στον εντοπισμό τόσο των φυσικών, όσο και των ηθικών αυτουργών, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στην Ελληνική Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι, όπως είναι σημαντικό να αποκαλύπτονται οι δράστες τέτοιων επιθέσεων, εξίσου αναγκαίο είναι να αποδοκιμάζονται και όσοι, κατά την άποψή του, όλα τα προηγούμενα χρόνια χαρακτήριζαν ανάλογες ενέργειες ως μορφές «παρέμβασης» ή «ακτιβισμού».

Κριτική για τη στάση απέναντι στη βία

Ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε όσους, σύμφωνα με τον ίδιο, προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε καταλήψεις δημόσιων και πανεπιστημιακών χώρων, υποστηρίζοντας ότι πολλές από αυτές μετατράπηκαν σε ορμητήρια παραβατικών ομάδων.

Αναφέρθηκε ακόμη σε όσους αντιτάχθηκαν στην αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα ή στήριξαν τη μείωση των ποινών για αδικήματα που σχετίζονται με τη χρήση μολότοφ, επισημαίνοντας ότι τέτοιες επιλογές, κατά την άποψή του, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός κλίματος ανοχής απέναντι στη βία.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους επικρίνουν τις επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας όταν αυτές πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί επιτελούν το καθήκον τους για την προστασία των πολιτών.

Όπως υποστήριξε, η Πολιτεία επί σειρά ετών επέδειξε ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα, ιδιαίτερα απέναντι στη βία που, σύμφωνα με τον ίδιο, προερχόταν από τον χώρο της άκρας Αριστεράς. Αναφέρθηκε στις καταλήψεις πανεπιστημίων, στις εκτεταμένες καταστροφές που σημειώνονταν κατά το παρελθόν σε μεγάλες πόλεις και στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής της νομιμότητας.

Καταλήγοντας στο συγκεκριμένο θέμα, υπογράμμισε ότι η κοινωνία απαιτεί την εφαρμογή του νόμου χωρίς εξαιρέσεις και ότι το κράτος οφείλει να συνεχίσει την προσπάθεια επιβολής της νομιμότητας σε δημόσιους χώρους, γειτονιές, δρόμους και πανεπιστήμια, με σεβασμό στη μνήμη όλων των θυμάτων τρομοκρατικών και δολοφονικών επιθέσεων.

Νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Στη συνέχεια της ενημέρωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την κατάθεση νομοθετικής διάταξης με την οποία προβλέπεται η οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο τριών ετών.

Όπως ανέφερε, η ρύθμιση προβλέπει ακόμη την απαλλαγή των δικαιούχων από αναδρομικές οικονομικές επιβαρύνσεις, καθώς και τη διατήρηση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε επίσης ότι οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεπέρασαν τον αρχικό προγραμματισμό, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι για τον εντοπισμό παρατυπιών.

Όπως είπε, χιλιάδες υποθέσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας των πραγματικών δικαιούχων των ενισχύσεων.

Αναφερόμενος στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, από την οποία ωφελήθηκαν περίπου 948.000 δικαιούχοι.

Παράλληλα, υπενθύμισε τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που αφορούν τις νέες γεννήσεις.

IRIS και φοιτητική στέγη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στη σημαντική διεύρυνση της χρήσης του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS, ενώ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της φοιτητικής στέγης και στη βελτίωση της πρόσβασης των νέων σε οικονομικά προσιτή κατοικία.

Πρόοδος στις χειρουργικές επεμβάσεις του ΕΣΥ

Κλείνοντας την ενημέρωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η εφαρμογή της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, έχει οδηγήσει σε αριθμό-ρεκόρ χειρουργικών επεμβάσεων.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αυτές έχουν συμβάλει στη σημαντική μείωση των χρόνων αναμονής και στην ουσιαστική εκκαθάριση των λιστών αναμονήςσημαντική μείωση των χρόνων αναμονής και στην ουσιαστική εκκαθάριση των λιστών αναμονής, υποστηρίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας γίνεται σταδιακά πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και αξιόπιστο προς όφελος των πολιτών.