Γερμανία: Ήπια επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στο λιανεμπόριο

Το επιχειρηματικό κλίμα στον κλάδο του λιανεμπορίου στη Γερμανία υποχώρησε ελαφρώς τον Αύγουστο, φτάνοντας τις -24,0 μονάδες, από -22,9 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική πτώση από τον Μάιο του 2025.

Οι έμποροι λιανικής εμφανίστηκαν και πάλι πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση. Παρότι οι προσδοκίες για τους επόμενους μήνες βελτιώθηκαν ελαφρώς, παραμένουν απαισιόδοξες.

«Η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να μην αποκτά δυναμική. Μια μεταστροφή του κλίματος στον κλάδο του λιανεμπορίου δεν έχει ακόμη διαφανεί», δηλώνει ο ειδικός του ινστιτούτου ifo, Πάτρικ Χέπνερ.

Το επιχειρηματικό κλίμα στα καταστήματα επίπλων και στα καταστήματα ένδυσης έχει επιδεινωθεί κάπως. Αντίθετα, σημειώθηκε μια μικρή βελτίωση στον τομέα των τροφίμων. Σε πολλούς κλάδους, οι επιχειρήσεις παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τις προσδοκίες για τους επόμενους μήνες, και άρα για το υπόλοιπο του έτους.

«Αν και οι καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να αναπτυχθούν καλύτερα από την συνολική οικονομική δραστηριότητα φέτος, πολλοί λιανέμποροι δεν αναμένουν κάποια αισθητή ώθηση στις δουλειές τους στο άμεσο μέλλον», τονίζει ο Χέπνερ.

Η πιεση στις τιμές στον λιανεμπορικό τομέα έχει μειωθεί ελαφρώς. Συνολικά, οι λιανέμποροι αύξησαν τις τιμές τους λιγότερο συχνά τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αναμένουν επίσης ότι οι αυξήσεις τιμών θα είναι κάπως πιο σπάνιες τους επόμενους μήνες. Στο λιανεμπόριο τροφίμων και στα καταστήματα επίπλων, περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών σε σύγκριση με τον γενικότερο τομέα του λιανεμπορίου.