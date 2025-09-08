Η Monte dei Paschi εξαγοράζει τη Mediobanca: Δημιουργείται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία

Η Banca Monte dei Paschi di Siena απέκτησε τον έλεγχο της Mediobanca, εξασφαλίζοντας πάνω από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου της γνωστής ιταλικής επενδυτικής τράπεζας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι της Mediobanca ανταποκρίθηκαν θετικά στην δημόσια πρόταση εξαγοράς της Monte dei Paschi, προσφέροντας το 62,3% των μετοχών της εταιρείας. Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η προσφορά θα ξανανοίξει από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε επιπλέον μετόχους να συμμετάσχουν.

Η τράπεζα με έδρα τη Σιένα έχει ήδη δεσμευτεί να εξαγοράσει όλες τις προσφερόμενες μετοχές, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για την πλήρη ενσωμάτωση της Mediobanca. Η συμφωνία αποτιμάται συνολικά στα 15,9 δισ. ευρώ, και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Ιταλία.

Πέρα από τον τραπεζικό ανταγωνισμό, η συμφωνία έχει και πολιτική διάσταση, καθώς ικανοποιεί μια από τις βασικές οικονομικές επιδιώξεις της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι: τη δημιουργία ενός εθνικού τραπεζικού γίγαντα ικανού να ανταγωνιστεί τα μεγαθήρια Intesa Sanpaolo και UniCredit.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Monte dei Paschi είχε βελτιώσει την προσφορά της νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, ενισχύοντάς την με μετρητά και μειώνοντας το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής στο 35%, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους μετόχους.

Η τελική αποτίμηση της μετοχής της Mediobanca στην προσφορά ανήλθε στα 19,56 ευρώ ανά μετοχή, τιμή ελαφρώς υψηλότερη από την χρηματιστηριακή τιμή της Δευτέρας, που ήταν 19,48 ευρώ στο ιταλικό χρηματιστήριο.