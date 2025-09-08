Η Monte dei Paschi εξαγοράζει τη Mediobanca: Δημιουργείται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι της Mediobanca ανταποκρίθηκαν θετικά στην δημόσια πρόταση εξαγοράς της Monte dei Paschi, προσφέροντας το 62,3% των μετοχών της εταιρείας. Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η προσφορά θα ξανανοίξει από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε επιπλέον μετόχους να συμμετάσχουν.
Η τράπεζα με έδρα τη Σιένα έχει ήδη δεσμευτεί να εξαγοράσει όλες τις προσφερόμενες μετοχές, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για την πλήρη ενσωμάτωση της Mediobanca. Η συμφωνία αποτιμάται συνολικά στα 15,9 δισ. ευρώ, και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Ιταλία.
Πέρα από τον τραπεζικό ανταγωνισμό, η συμφωνία έχει και πολιτική διάσταση, καθώς ικανοποιεί μια από τις βασικές οικονομικές επιδιώξεις της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι: τη δημιουργία ενός εθνικού τραπεζικού γίγαντα ικανού να ανταγωνιστεί τα μεγαθήρια Intesa Sanpaolo και UniCredit.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Monte dei Paschi είχε βελτιώσει την προσφορά της νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, ενισχύοντάς την με μετρητά και μειώνοντας το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής στο 35%, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους μετόχους.
Η τελική αποτίμηση της μετοχής της Mediobanca στην προσφορά ανήλθε στα 19,56 ευρώ ανά μετοχή, τιμή ελαφρώς υψηλότερη από την χρηματιστηριακή τιμή της Δευτέρας, που ήταν 19,48 ευρώ στο ιταλικό χρηματιστήριο.