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Ελληνικός Παλμός: Το νέο πολιτικό στοίχημα του Νίκου Παπαδόπουλου
Πολιτική
21:20 - 08 Σεπ 2025

Ελληνικός Παλμός: Το νέο πολιτικό στοίχημα του Νίκου Παπαδόπουλου

Reporter.gr Newsroom
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Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος παρουσίασε επίσημα ένα νέο πολιτικό κίνημα με την ονομασία «Ελληνικός Παλμός», κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», όπου ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν την πρωτοβουλία του, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν απογοητευτεί από τα παραδοσιακά κόμματα του πολιτικού συστήματος.

Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε το νέο αυτό εγχείρημα ως μία εναλλακτική πολιτική πρόταση, φιλοδοξώντας να προσελκύσει πολίτες που νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται πλέον από τα υφιστάμενα κόμματα. Μέσα από τον «Ελληνικό Παλμό», όπως δήλωσε, επιδιώκει να εκφράσει έναν νέο πατριωτικό, κοινωνικό και πολιτικά υπεύθυνο λόγο, με έμφαση στην ανάγκη επανασύνδεσης της πολιτικής με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Στην ομιλία του, ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε λόγο για την ανάγκη αναγέννησης του πολιτικού λόγου, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση και την πορεία των καθιερωμένων κομμάτων, τα οποία, όπως υποστήριξε, έχουν αποτύχει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών. Κάλεσε όσους μοιράζονται την ίδια αγωνία και όραμα για τον τόπο, να συστρατευτούν με το νέο κίνημα.

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