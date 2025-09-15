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Συνάντηση Πλεύρη με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Fang Qiu για «χρυσή βίζα»
Πολιτική
16:28 - 15 Σεπ 2025

Συνάντηση Πλεύρη με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Fang Qiu για «χρυσή βίζα»

Reporter.gr Newsroom
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Τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, υποδέχθηκε τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Fang Qiu.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το εξαίρετο επίπεδο των διμερών σχέσεων, με έμφαση στον σημαντικό ρόλο της κινεζικής κοινότητας στην Ελλάδα, καθώς οι Κινέζοι πολίτες αποτελούν την πρώτη εθνικότητα σε κατόχους «χρυσής βίζας». Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την πολύ καλή συνεργασία Ελλάδας και Κίνας και εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών.

Παράλληλα, παρουσίασε στον Κινέζο Πρέσβη τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την ορθολογικό έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και τη σημασία που δίνεται στη διεθνή συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο κ. Fang Qiu αναγνώρισε τον ιδιαίτερο ρόλο της Ελλάδας στη διαχείριση του μεταναστευτικού και επεσήμανε ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας στον συγκεκριμένο τομέα.

Τέλος, ο Κινέζος Πρέσβης προσκάλεσε τον Υπουργό να επισκεφθεί το Πεκίνο, πρόσκληση που έγινε αποδεκτή και η ημερομηνία θα καθοριστεί μέσω της διπλωματικής οδού.

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