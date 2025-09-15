Rheinmetall: Αποκτά τη Naval Vessels Lürssen και ενισχύει τη θέση της στον ναυτικό τομέα

Η NVL, πρώην γνωστή ως Lürssen Defence, αποτελεί ανεξάρτητη εταιρεία από το 2021 και ειδικεύεται στην κατασκευή και υποστήριξη ναυτικών συστημάτων επιφανείας, παρέχοντας υπηρεσίες σε στόλους σε όλο τον κόσμο.

Η Rheinmetall, η οποία ήδη προσφέρει σύγχρονα συστατικά συστήματα για ναυτικές εφαρμογές και ηγείται σε λύσεις προσομοίωσης και συστήματα προστασίας ναυτικού, στοχεύει μέσω αυτής της εξαγοράς να δημιουργήσει μια «γερμανική υπερδύναμη» στον ναυτικό τομέα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall, Armin Papperger, δήλωσε: «Οι συνδυασμένες δυνατότητες της Rheinmetall και της NVL θα δημιουργήσουν αμοιβαία ανάπτυξη και θα ενισχύσουν τη θέση της εταιρείας μας στον ναυτικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση των ναυτικών αμυντικών ικανοτήτων της Γερμανίας και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

Η NVL διαθέτει τέσσερα ναυπηγεία στη βόρεια Γερμανία – Peene-Werft/Wolgast, Blohm+Voss και Norderwerft/Αμβούργο, Neue Jadewerft/Wilhelmshaven – καθώς και διεθνείς εγκαταστάσεις. Απασχολεί περίπου 2.100 άτομα παγκοσμίως και πραγματοποίησε πωλήσεις περίπου 1 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2024. Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στην έρευνα και ανάπτυξη αυτόνομων ναυτικών συστημάτων επιφανείας και έχει κατασκευάσει πάνω από 1.000 πλοία, παραδίδοντάς τα σε περισσότερα από 50 ναυτικά και ακτοφυλακές σε όλο τον κόσμο.

Η εξαγορά αναμένεται να φέρει σημαντικές συνέργειες, ειδικά όσον αφορά την παραγωγή οχημάτων από το τμήμα Vehicle Systems της Rheinmetall, που διαθέτει εγκαταστάσεις στο Κίελο και το Φλένσμπουργκ, αξιοποιώντας την κοινή τεχνολογική και υλική εμπειρία. Επιπλέον, η Rheinmetall θα ενισχύσει τις παραγωγικές της δυνατότητες και θα επεκτείνει τη βιομηχανική της βάση στη βόρεια Γερμανία, ενώ θα αξιοποιήσει την ήδη ισχυρή παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Με την εξαγορά της NVL, η Rheinmetall εδραιώνει τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής ναυτικών συστημάτων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στον στρατιωτικό και ναυτικό τομέα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.