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Η Check Point εξαγοράζει τη Lakera για ολοκληρωμένη AI ασφάλεια στις επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
17:47 - 16 Σεπ 2025

Η Check Point εξαγοράζει τη Lakera για ολοκληρωμένη AI ασφάλεια στις επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Check Point Software Technologies Ltd. ανακοίνωσε τη συμφωνία εξαγοράς της Lakera. Με αυτήν την κίνηση, η εταιρεία θέτει νέο σημείο αναφοράς στην αγορά, προσφέροντας για πρώτη φορά μια πλήρη end-to-end AI security stack για επιχειρήσεις που επενδύουν δυναμικά στο AI.

«Το AI μετασχηματίζει κάθε επιχειρησιακή διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει νέες επιφάνειες επιθέσεων», σημείωσε ο Nadav Zafrir, CEO της Check Point. «Επιλέξαμε τη Lakera γιατί προσφέρει AI-native security, κορυφαία ακρίβεια και ταχύτητα σε μεγάλη κλίμακα. Μαζί, θέτουμε το νέο benchmark για το πώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν και εμπιστεύονται το AI».

Οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν ραγδαία Large Language Models (LLMs), Generative AI και autonomous agents στις καθημερινές τους λειτουργίες, γεγονός που φέρνει ταχύτερη καινοτομία αλλά και νέους κινδύνους: από data exposure και model manipulation, μέχρι ρίσκα από multi-agent collaboration και autonomous decision-making. Σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα λειτουργούν ως «εκτελέσιμα» και το Internet of Agents παίρνει σχήμα, η real-time AI-native security γίνεται στρατηγική ανάγκη.

End-to-end ασφάλεια για επιχειρήσεις που επενδύουν στο AI

Η Check Point ήδη θωρακίζει αυτή τη μετάβαση με λύσεις όπως το GenAI Protect, SaaS & API Security, Advanced Data Loss Prevention και άμυνες βασισμένες σε machine learning για εφαρμογές, cloud και endpoints. Με την ενσωμάτωση της Lakera, επεκτείνει το portfolio της, προσφέροντας μία από τις πρώτες πλήρεις end-to-end AI security stacks της αγοράς. Ο συνδυασμός της runtime protection της Lakera με την AI-powered Check Point Infinity Architecture δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προστατεύουν ολόκληρο το lifecycle του AI — μοντέλα, πράκτορες και δεδομένα — και να καινοτομούν με ασφάλεια, χωρίς περιορισμούς.

«Η Lakera σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την AI era, με real-time runtime security και research στον πυρήνα της», τόνισε ο David Haber, Co-Founder & CEO της Lakera. «Η συνεργασία με την Check Point μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε και να κλιμακώσουμε την αποστολή μας παγκοσμίως. Μαζί θα προστατεύσουμε LLMs, Generative AI και agents με την ταχύτητα, την ακρίβεια και τα guardrails που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να υιοθετήσουν το AI με εμπιστοσύνη».

Η Lakera προσφέρει τις λύσεις Lakera Red και Lakera Guard, οι οποίες παρέχουν pre-deployment posture assessments και real-time runtime enforcement για την προστασία LLMs, AI agents και multimodal workflows. Η πλατφόρμα συνδυάζει advanced runtime protection με continuous red teaming, ενισχυμένο από το Gandalf adversarial AI network, διασφαλίζοντας συνεχώς εξελισσόμενες άμυνες που παραμένουν μπροστά από νέες απειλές. Σήμερα, τη Lakera εμπιστεύονται επιχειρήσεις της Fortune 500 παγκοσμίως, με την ομάδα των 11 PhDs της να εγγυάται τεχνική αριστεία και ανθεκτικότητα επιπέδου enterprise.

Key strengths της πλατφόρμας Lakera:

  • AI-native protection: Χτισμένη για το AI, προστατεύει LLMs, Generative AI και agents σε prompts, RAG και MCP, παρέχοντας real-time άμυνες ενάντια σε prompt injection, data leakage και model manipulation.
  • Proven performance at scale: Επιτυγχάνει ποσοστά ανίχνευσης άνω του 98% με latency κάτω από 50ms και false positives μικρότερα του 0,5%, διασφαλίζοντας την προστασία AI-driven workloads χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα ή η ακρίβεια.
  • Continuous intelligence: Τροφοδοτείται από πάνω από 80 εκατ. adversarial patterns του Gandalf και καθοδηγείται από ειδικούς στην AI research, προσαρμοζόμενη διαρκώς στις νέες απειλές.
  • Global coverage: Υποστηρίζει πάνω από 100 γλώσσες, εξασφαλίζοντας προστασία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Lakera θα αποτελέσει τη βάση του Global Center of Excellence for AI Security της Check Point, ενισχύοντας την έρευνα, την καινοτομία και την ενσωμάτωση AI security σε όλη την Check Point Infinity Platform. Η Check Point θα καθιερωθεί έτσι ως παγκόσμιος ηγέτης στην προστασία του AI-powered enterprise και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ασφάλειας AI.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Q4 2025, υπό την τήρηση των συνήθων όρων κλεισίματος, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα για την εδραίωση της Check Point ως ηγέτη στην ασφάλεια AI σε παγκόσμιο επίπεδο.

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