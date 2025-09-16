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Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον Aktor
Επιχειρήσεις
17:42 - 16 Σεπ 2025

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον Aktor

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθ. 891/2025 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «AKTOR ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του Ομίλου της AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Η συγκέντρωση αφορά στις σχετικές αγορές δημόσιων έργων, ιδιωτικών έργων, έργων ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων, αδρανών υλικών, μεταλλικών κατασκευών και έργων πρασίνου, εκ των οποίων επηρεαζόμενες αγορές αποτελούν η ευρύτερη αγορά των έργων ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων και η υποαγορά αυτής που αφορά τα έργα των αυτοκινητόδρομων.

Κατόπιν ανάλυσης των οριζόντιων, κάθετων και συσπειρωτικών αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης, η Επιτροπή έκρινε ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

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