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Η Stellantis σε mode αναδιάρθρωσης: Προς πώληση η Free2move, έμφαση στην αγορά των ΗΠΑ
Επιχειρήσεις
09:38 - 03 Οκτ 2025

Η Stellantis σε mode αναδιάρθρωσης: Προς πώληση η Free2move, έμφαση στην αγορά των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Stellantis εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε πώληση της Free2move, της δραστηριότητας κοινής χρήσης οχημάτων που διατηρεί, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της εταιρείας και να βελτιώσει τις επιδόσεις της, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Ο όμιλος φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με πιθανούς ενδιαφερόμενους για την εξαγορά της Free2move, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν ανωνυμία λόγω της εμπιστευτικότητας των συζητήσεων. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμα σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία.

Ο 52χρονος Φιλόσα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του ομίλου τον Μάιο, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση της αναδιοργάνωσης μιας αυτοκινητοβιομηχανίας που έχει χάσει έδαφος σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, μετά από στρατηγικά λάθη που αποδίδονται στην προηγούμενη διοίκηση υπό τον Κάρλος Ταβάρες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει μια συνολική επανεξέταση των περιουσιακών στοιχείων της Stellantis και του βιομηχανικού της αποτυπώματος, με στόχο να παρουσιαστεί ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο στους επενδυτές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Η Stellantis αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ.

Η ενδεχόμενη αποεπένδυση από τη Free2move θεωρείται μέρος του σχεδίου του Φιλόσα να αποσυρθεί η εταιρεία από ζημιογόνες ή μη στρατηγικές δραστηριότητες και να εστιάσει σε βασικούς τομείς που αποφέρουν κέρδη. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της παρουσίας στις ΗΠΑ, αγορά η οποία παραμένει κρίσιμη για την κερδοφορία του ομίλου, όπως επισημαίνουν πηγές κοντά στην υπόθεση.

Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η στροφή αποδίδει: η Stellantis κατέγραψε την πρώτη τριμηνιαία αύξηση πωλήσεων στις ΗΠΑ μετά από διάστημα άνω των δύο ετών. Η είδηση για το ενδεχόμενο πώλησης της Free2move συνέβαλε στην άνοδο της μετοχής της Stellantis έως και 7,6% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου την Πέμπτη. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται σε περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα, η Stellantis έχει προσλάβει την McKinsey & Co. προκειμένου να προσφέρει στρατηγικές συμβουλές για τις προβληματικές μάρκες Maserati και Alfa Romeo, σύμφωνα με παλαιότερες πληροφορίες από τον Απρίλιο. Παρόλα αυτά, η εταιρεία έχει διαμηνύσει επανειλημμένα ότι η Maserati δεν βρίσκεται υπό εξέταση για πώληση.

Η Free2move δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 από τον γαλλικό όμιλο PSA, ο οποίος αργότερα συγχωνεύτηκε με τη Fiat Chrysler Automobiles για να δημιουργήσουν την Stellantis. Μετά την αποχώρηση του Ταβάρες, ο όμιλος έχει περιορίσει τις επενδύσεις του στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και έχει αποσυρθεί από κοινοπραξίες όπως εκείνη για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου με τη Michelin και την Forvia SE, πάντα σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Free2move αποτέλεσε μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της προηγούμενης διοίκησης, σε μια εποχή όπου άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες άρχισαν να αποσύρονται από τον τομέα της μικροκινητικότητας λόγω της δυσκολίας ανάπτυξης βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Το 2022, η Stellantis ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει την Share Now – υπηρεσία car-sharing των BMW και Mercedes-Benz – χωρίς να γνωστοποιήσει το τίμημα. Τότε, η εταιρεία είχε δηλώσει φιλόδοξους στόχους: επέκταση της Free2move σε παγκόσμια κλίμακα, με 15 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και καθαρά έσοδα 2,8 δισ. ευρώ.

Σήμερα, η Free2move προσφέρει υπηρεσίες κοινής χρήσης οχημάτων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη και Άμστερνταμ, καθώς και στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της.

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