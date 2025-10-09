Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Η Πέτη Πέρκα δεν ανήκει στα πρόσωπα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν "ζεστά" για το νέο κόμμα Τσίπρα.

"Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου", δήλωσε συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα στον ραδιοφωνικό σταθμό Status η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα.

"Με τον Αλέξη Τσίπρα, τον κάναμε πρόεδρο, τον αγαπήσαμε, συμπορευτήκαμε, όλα αυτά. Πλέον, θεωρώ ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου με όλα αυτά που έχουν συμβεί ενδιαμέσως". "Όλη αυτή η ιστορία των τελευταίων χρόνων δημιουργεί μία αναξιοπιστία. Επίσης δεν μπορώ, με αρχές και αξίες της αριστεράς, να δεχτώ αδιαμεσολάβητο ηγέτη, που δεν έχει κόμματα, που δεν έχει ενδιάμεσα όργανα, που κάνει ό,τι θέλει, τα προσωποπαγή κόμματα ποτέ δεν ανήκουν στην αριστερά. Δεν μπορώ να δεχτώ κόμμα που δεν έχει καθαρό λόγο σε ό,τι αφορά στο πού απευθύνεται, δηλαδή αυτό που ξαναλέω, η ριζοσπαστική, η ανανεωτική αριστερά, αλλά είναι πιο μπερδεμένο, θα έλεγα ακόμα και με εθνικά θέματα, είναι λίγο μπερδεμένος ο λόγος. Θα το δούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί", είπε χαρακτηριστικά.



Στο ερώτημα αν θα πήγαινε σε ένα κόμμα Τσίπρα είπε: "Δεν έχω τέτοια διάθεση, γιατί τώρα πια, μετά από τόσα χρόνια που έχω υπηρετήσει την αριστερά, δεν μπορώ να προδώσω τις αρχές και τις αξίες μου".