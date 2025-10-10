Γερμανία: Η BSH, θυγατρική της Bosch, καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας και κλείνει δύο εργοστάσια

Η θυγατρική της Bosch, BSH Hausgeräte, ανακοίνωσε την κατάργηση 1.400 θέσεων εργασίας, καθώς πρόκειται να κλείσει δύο από τα εργοστάσιά της, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και το Βρανδεμβούργο. Η αιτία είναι η συνεχιζόμενη πτώση στη ζήτηση για οικιακές συσκευές και η πίεση από τον ανταγωνισμό χαμηλότερου κόστους.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο εργοστάσιο του Νάουεν και η παραγωγή κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν θα σταματήσουν, καθώς –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας από το Μόναχο– οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κατάσταση «μόνιμης υποαπασχόλησης». Η BSH εξηγεί ότι δεν διαφαίνεται κάποια ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς το επόμενο διάστημα, γι’ αυτό και είναι αναγκαίο να μειωθεί η παραγωγική δυναμικότητα.

Με βάση τον προγραμματισμό, το εργοστάσιο του Μπρέτεν θα κλείσει μέχρι τα μέσα του 2027, ενώ αυτό του Νάουεν θα διακόψει τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2028. Οι θέσεις που θα χαθούν αφορούν περίπου 980 εργαζόμενους στο Μπρέτεν και 440 στο Νάουεν. Η παραγωγή των σχετικών προϊόντων θα μεταφερθεί σε άλλες ευρωπαϊκές μονάδες του ομίλου.

Η BSH ξεκαθάρισε μέσω εκπροσώπου της ότι οι συγκεκριμένες περικοπές είναι ανεξάρτητες από τις 13.000 απολύσεις που ανακοίνωσε πρόσφατα η μητρική εταιρεία Bosch, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τον τομέα των προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σημειώνεται ότι η BSH απασχολεί συνολικά 16.000 εργαζομένους στη Γερμανία και περίπου 57.000 παγκοσμίως, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ανέρχεται στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.