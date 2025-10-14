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Όμιλος GRAMPET: Ανακοινώνει νέο Γενικό Διευθυντή για την ελληνική θυγατρική της Grup Feroviar Român
Επιχειρήσεις
15:11 - 14 Οκτ 2025

Όμιλος GRAMPET: Ανακοινώνει νέο Γενικό Διευθυντή για την ελληνική θυγατρική της Grup Feroviar Român

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος GRAMPET, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος σιδηροδρομικών μεταφορών και υπηρεσιών logistics στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τον διορισμό του Klaus Kraetzschmar στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ελληνικής θυγατρικής της Grup Feroviar Român.  

Από τον Οκτώβριο του 2025, ο κ. Kraetzschmar αναλαμβάνει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα, με κύρια αποστολή την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που εστιάζουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Να αναφέρουμε ότι η GRAMPET Group εισήλθε στην ελληνική αγορά το 2019, μέσω της προσπάθειας της Grup Feroviar Român να αποκτήσει δικαίωμα λειτουργίας στην Ελλάδα. Το 2020, η εταιρεία έλαβε το Ενιαίο Πιστοποιητικό Ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) – έγγραφο που της επιτρέπει να δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Ρουμανία (με ανανέωση το 2025).

Η ελληνική θυγατρική της Grup Feroviar Român παρέχει υπηρεσίες διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, ελιγμών και σιδηροδρομικής εφοδιαστικής. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων της περιλαμβάνονται οι στρατιωτικές μεταφορές του ΝΑΤΟ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς τη Ρουμανία. Παράλληλα, πραγματοποιεί μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και μεταλλικών προϊόντων από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη θέση της ως στρατηγικού εταίρου στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

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