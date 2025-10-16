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Γαλαξίας: Εξαγοράζει την αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στα Ιωάννινα
ΕΜΠΟΡΙΟ
10:36 - 16 Οκτ 2025

Γαλαξίας: Εξαγοράζει την αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στα Ιωάννινα

Reporter.gr Newsroom
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Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», ανακοίνωσε την εξαγορά της ιστορικής αλυσίδας «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET», η οποία διαθέτει έξι καταστήματα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Πρόκειται για μια ισχυρή τοπική επιχείρηση με σταθερή πελατειακή βάση και παρουσία στο κέντρο της πόλης, με ιδιόκτητα καταστήματα που θα εκμισθωθούν στην ΠΕΝΤΕ Α.Ε..

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ, με διαδρομή 55 ετών στο χώρο του λιανικού εμπορίου, συνεχίζει να αναπτύσσεται με συνέπεια, σταθερότητα και αυτοχρηματοδότηση, στρατηγική που ενισχύει τη δυναμική και την αξιοπιστία της.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, δίνοντας στην ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ τη δυνατότητα να αποκτήσει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ήπειρο, σε κομβικά σημεία των Ιωαννίνων, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην περιοχή.

Η εξαγορά θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στους καταναλωτές, συμβάλλοντας παράλληλα στη στρατηγική της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Τέλος, η ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συνέχεια και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών στα καταστήματα της «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET», ενώ όλοι οι εργαζόμενοι της τελευταίας θα παραμείνουν ενεργό μέρος της νέας εταιρικής πορείας, συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων της.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 10:48
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