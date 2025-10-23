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Lloyds: «Βουτιά» 36% στα κέρδη του γ’ τριμήνου – Υποβαθμίσει το guidance
Επιχειρήσεις
11:45 - 23 Οκτ 2025

Lloyds: «Βουτιά» 36% στα κέρδη του γ’ τριμήνου – Υποβαθμίσει το guidance

Reporter.gr Newsroom
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Τα κέρδη τρίτου τριμήνου της Lloyds Banking Group κατέγραψαν πτώση 36%, με τον βρετανικό τραπεζικό όμιλο να αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για το σύνολο της χρονιάς, προκειμένου να συνυπολογίσει τον αντίκτυπο των επιβαρύνσεων που προέκυψαν από το σκάνδαλο στις χρηματοδοτήσεις οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα γνωστοποίησε ότι τα κέρδη προ φόρων για το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν σε 1,17 δισ. λίρες, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για περίπου 1 δισ. λίρες.

Παράλληλα, η Lloyds ανακοίνωσε ότι το κόστος των αποζημιώσεων προς τους πελάτες που επηρεάστηκαν από το σκάνδαλο στην αγορά αυτοκινήτων την οδηγεί πλέον να αναμένει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) περίπου 12% για το 2025, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για 13,5%.

«Η ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων στηρίχθηκε από την αύξηση των εσόδων, την πειθαρχία στη διαχείριση του κόστους και την υψηλή ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων μας κατά το εννεάμηνο του 2025, παρά την επίδραση των πρόσθετων επιβαρύνσεων από τις χρηματοδοτήσεις στην αγορά αυτοκινήτων το τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Charlie Nunn.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου, η Lloyds είχε ανακοινώσει πως προχώρησε στη δημιουργία πρόσθετης πρόβλεψης 800 εκατ. λιρών, μετά τις παρατηρήσεις της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), σύμφωνα με τις οποίες περισσότερες υποθέσεις ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση. Με την προσθήκη αυτή, το σύνολο των προβλέψεων της τράπεζας ανήλθε στις 1,95 δισ. λίρες.

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