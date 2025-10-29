ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η LG Electronics India εισάγεται στο Χρηματιστήριο NSE – Το πρόγραμμα Make India Global
Επιχειρήσεις
09:30 - 29 Οκτ 2025

Η LG Electronics India εισάγεται στο Χρηματιστήριο NSE – Το πρόγραμμα Make India Global

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε την εισαγωγή της θυγατρικής της, LG Electronics India Limited (LGEIL), στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας (NSE). Το ορόσημο αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της LGEIL να γίνει μια εθνική εταιρεία στην Ινδία, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της ως ένας μακροπρόθεσμος εταίρος στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

H LG πραγματοποίησε τελετή εισαγωγής στο χρηματιστήριο και ανακοίνωσης του μελλοντικού οράματος στο NSE στη Μουμπάι, στην οποία παρευρέθηκαν επενδυτές και αναλυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics William Cho, ο Οικονομικός Διευθυντής Chang-tae Kim, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LGEIL Hong-ju Jeon, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Dae-hyun Song, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του NSE Ashish Chauhan.

Κατά την εισαγωγή διατέθηκε σε επενδυτές το 15% των μετοχών της LGEIL Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο απέφερε περίπου 1,31 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (116,05 δισεκατομμύρια INR).

Με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η LGEIL εδραιώνει τη θέση της στην Ινδία. Η LG αναμένει ότι αυτή η εξέλιξη θα υποστηρίξει την ανάπτυξή της σε μια αγορά όπου τα αυξανόμενα εισοδήματα και η επέκταση των μεσαίων τάξεων δημιουργούν ισχυρή δυναμική στην καθιέρωση των οικιακών συσκευών. Σύμφωνα με την Boston Consulting Group, το ποσοστό των ινδικών νοικοκυριών με μεσαία εισοδήματα (ετήσιο εισόδημα 6.000-36.000 δολάρια ΗΠΑ) προβλέπεται να αυξηθεί από 29% το 2020 σε 46% έως το 2030.

«Η Ινδία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για τον Παγκόσμιο Νότο», δήλωσε ο William Cho, Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics. «Ανυπομονούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη τόσο της LG όσο και της LGEIL».

Μελλοντικό όραμα: «Make for India», «Make in India», «Make India Global»

Παράλληλα με την είσοδό της στην αγορά, η LG παρουσίασε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην Ινδία και την εδραίωση της παρουσίας της. Η LG στοχεύει να διατηρήσει την τρέχουσα θέση της ως ο νούμερο ένα παίκτης στον τομέα των μεγάλων οικιακών συσκευών και των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Ινδία, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς στο offline κανάλι.

Το όραμα «Make for India», δίνει έμφαση στη δημιουργία προϊόντων προσαρμοσμένων στον τρόπο ζωής και τις ανάγκες των Ινδών. Αξιοποιώντας δεκαετίες εμπειρίας στην τοπική αγορά, η σειρά συνδυάζει προσιτές τιμές, χαρακτηριστικά που αφορούν ειδικά την Ινδία και σχεδιαστικά στοιχεία που αντανακλούν τις πολιτισμικές προτιμήσεις.

Η δεύτερη στρατηγική της εταιρείας, «Make in India», υπογραμμίζει την ευθυγράμμιση της LG με την αναπτυξιακή στρατηγική της Ινδίας, η οποία βασίζεται στη μεταποίηση. Εκτός από τα υπάρχοντα εργοστάσιά της στη Noida και την Pune, η εταιρεία επενδύει 50,01 δισεκατομμύρια INR σε ένα νέο εργοστάσιο στη Sri City, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 1.900 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Τέλος, το πρόγραμμα «Make India Global» βασίζεται σε αυτά τα θεμέλια για να τοποθετήσει την Ινδία ως βασική κινητήρια δύναμη στη στρατηγική της LG για τον Παγκόσμιο Νότο, η οποία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης σε αναδυόμενες αγορές εν μέσω ταχέως εξελισσόμενων γεωοικονομικών δυναμικών. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η LG στοχεύει να συμβάλει στην προώθηση της μετάβασης της Ινδίας από μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά σε ένα αναγνωρισμένο κέντρο καινοτομίας, παραγωγής και ταλέντου.

Ενισχύοντας τις τοπικές βιομηχανίες, ενισχύοντας τις αλυσίδες αξίας και προωθώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες, η LG επιδιώκει να δώσει στην Ινδία τη δυνατότητα να αναδείξει την υπεροχή της στη διεθνή σκηνή – από την προηγμένη κατασκευή και την έρευνα και ανάπτυξη έως τις εξαγωγές τεχνολογίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία φιλοδοξεί να αναπτυχθεί παράλληλα με την Ινδία, υποστηρίζοντας την άνοδό της ως παγκόσμια οικονομική ηγετική δύναμη, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δική της θέση ως αξιόπιστη εθνική εταιρεία που εκπροσωπεί το δυναμικό της Ινδίας στον κόσμο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mastercard Athens Innovation Forum 2025: Διαμορφώνοντας το μέλλον του οικοσυστήματος πληρωμών
Επιχειρήσεις

Mastercard Athens Innovation Forum 2025: Διαμορφώνοντας το μέλλον του οικοσυστήματος πληρωμών

ΑΑΔΕ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για τις πυρκαγιές του 2025
Ακίνητα

ΑΑΔΕ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για τις πυρκαγιές του 2025

Σήμα κινδύνου για τη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών – Οι ελλείψεις υλικών εκτοξεύονται στο 10,4%
Ειδήσεις

Σήμα κινδύνου για τη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών – Οι ελλείψεις υλικών εκτοξεύονται στο 10,4%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ