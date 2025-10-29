Σήμα κινδύνου για τη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών – Οι ελλείψεις υλικών εκτοξεύονται στο 10,4%

Οι ελλείψεις υλικών για τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων στη Γερμανία αυξήθηκαν τον Οκτώβριο. Σε πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo, το 10,4% των εταιρειών που συμμετείχαν ανέφερε εμφάνιση περιορισμών – σε σύγκριση με μόλις 7,0% τον Ιούλιο και 3,8% τον Απρίλιο.

«Οι μηχανισμοί ελέγχου και οι εμπορικοί περιορισμοί για τις σπάνιες γαίες αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του ifo.

«Αν αυτή η τάση συνεχιστεί και επιδεινωθεί», πρόσθεσε ο Wohlrabe, «θα έχει επίσης αρνητικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη».

Στη μεταποίηση συνολικά, μόνο το 5,5% των επιχειρήσεων ανέφερε προβλήματα εφοδιασμού (Ιούλιος: 5,8%) – ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 15,0%.

Μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, το 10,5% των εταιρειών ανέφερε επίσης ελλείψεις στα υλικά εισόδου τους. Στον κλάδο της μηχανολογίας, το ποσοστό αυξήθηκε από 4,6% σε 6,3%.

Για σύγκριση, ο μεταποιητικός τομέας κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό προβλημάτων εφοδιασμού μέχρι σήμερα τον Δεκέμβριο του 2021, όταν το 81,9% των επιχειρήσεων επηρεάστηκε από ελλείψεις υλικών.