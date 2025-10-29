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Σήμα κινδύνου για τη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών – Οι ελλείψεις υλικών εκτοξεύονται στο 10,4%
Ειδήσεις
09:22 - 29 Οκτ 2025

Σήμα κινδύνου για τη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών – Οι ελλείψεις υλικών εκτοξεύονται στο 10,4%

Reporter.gr Newsroom
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Οι ελλείψεις υλικών για τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων στη Γερμανία αυξήθηκαν τον Οκτώβριο. Σε πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo, το 10,4% των εταιρειών που συμμετείχαν ανέφερε εμφάνιση περιορισμών – σε σύγκριση με μόλις 7,0% τον Ιούλιο και 3,8% τον Απρίλιο.

«Οι μηχανισμοί ελέγχου και οι εμπορικοί περιορισμοί για τις σπάνιες γαίες αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του ifo.

«Αν αυτή η τάση συνεχιστεί και επιδεινωθεί», πρόσθεσε ο Wohlrabe, «θα έχει επίσης αρνητικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη».
Στη μεταποίηση συνολικά, μόνο το 5,5% των επιχειρήσεων ανέφερε προβλήματα εφοδιασμού (Ιούλιος: 5,8%) – ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 15,0%.
Μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, το 10,5% των εταιρειών ανέφερε επίσης ελλείψεις στα υλικά εισόδου τους. Στον κλάδο της μηχανολογίας, το ποσοστό αυξήθηκε από 4,6% σε 6,3%.

Για σύγκριση, ο μεταποιητικός τομέας κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό προβλημάτων εφοδιασμού μέχρι σήμερα τον Δεκέμβριο του 2021, όταν το 81,9% των επιχειρήσεων επηρεάστηκε από ελλείψεις υλικών.

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