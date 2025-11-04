Ντάιμοντ: Προβλέπει εξαγορές και συγχωνεύσεις που θα «εξαφανίσουν» 3.000 αμερικανικές τράπεζες στην εποχή Τραμπ
Επιχειρήσεις
16:46 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Μαζικά τραπεζικά deals «βλέπει» στον ορίζοντα ο Μπομπ Ντάιαμοντ, πρώην διευθυντής της Barclays. Ο μεγαλοεπενδυτής προβλέπει ότι ο αριθμός των αμερικανικών τραπεζών ενδεχομένως να μειωθεί από 4.500 σε 1.500 ή και 1.000 στα επόμενα δύο με τρία χρόνια αναφέρει το Bloomberg.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κύμα συγκέντρωσης που θα μειώσει τον αριθμό των τραπεζών από 4.500 σε κάτι πιο κοντά στις 1.000 ή 1.500», δήλωσε ο Ντάιμοντ.

Ο Μπομπ Ντάιμοντ προβλέπει ότι ο αριθμός των τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μειωθεί κατά περίπου 3.000 μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές φαίνεται να ευνοούν τη συγκέντρωση του κλάδου, μια τάση την οποία ο ίδιος ελπίζει να συμβάλει στην επιτάχυνσή της.

Η Atlas Merchant Capital, η επενδυτική εταιρεία του Ντάιμοντ, η οποία συγκέντρωσε κεφάλαια νωρίτερα φέτος για επενδύσεις σε περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, ήδη εργάζεται σε μια σειρά συγχωνεύσεων μεταξύ των περίπου 4.500 τραπεζών της χώρας, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television. Ο Ντάιμοντ, πάντως, αρνήθηκε να αποκαλύψει ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στις εν εξελίξει συμφωνίες.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Ντάιαμοντ καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μια πιο φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, η οποία ευνοεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εξαγορές και συγχωνεύσεις. Πρόκειται για σημαντική παρέκκλιση από την προσέγγιση που εφάρμοζε η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Χαρακτηριστικά, υπενθυμίζεται ότι η Fifth Third Bancorp συμφώνησε να εξαγοράσει την Comerica Inc. για $11 δισ. σε μετοχές, δημιουργώντας την ένατη μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ. Παράλληλα η Huntington Bancshares Inc. ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει την Cadence Bank για $7,4 δισ., επεκτείνοντας έτσι την παρουσία της σε 21 πολιτείες. Ακόμη τον Σεπτέμβριο, η PNC Financial Services Group Inc. δήλωσε ότι θα αγοράσει τη FirstBank Holding Co. έναντι $4,1 δισ.

Ο Ντάιαμοντ δήλωσε ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) είναι συχνότερες μεταξύ τραπεζών, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων, κυμαίνονται μεταξύ $10 και $50 δισ. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί, ότι οι συμφωνίες αυτές δεν αφορούν μόνο τον τραπεζικό τομέα αλλά και άλλους κλάδους.

