Νέες αναταράξεις στην Tesla: Φεύγουν κορυφαία στελέχη των Cybertruck και Model Y
Επιχειρήσεις
21:45 - 10 Νοε 2025

Νέες αναταράξεις στην Tesla: Φεύγουν κορυφαία στελέχη των Cybertruck και Model Y

Ευαγγελία Γουρνή
Η Tesla του Ίλον Μασκ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά λόγω ενός νέου κύματος αποχωρήσεων ανώτερων στελεχών που προκαλεί ανησυχίες για τη σταθερότητα και τις προοπτικές της εταιρείας, τη στιγμή που οι πωλήσεις της δείχνουν σημάδια κάμψης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τη Washington Post, δύο ακόμη βασικά στελέχη που είχαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των μοντέλων Cybertruck και Model Y αποχώρησαν πρόσφατα από την Tesla, προσθέτοντας νέα ερωτήματα γύρω από τη διοικητική συνοχή της εταιρείας.

Ο Σιντάντ Αγουάστι, επικεφαλής του προγράμματος Cybertruck τα τελευταία τρία χρόνια, ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσω ανάρτησης στο LinkedIn, ευχαριστώντας την εταιρεία για την πορεία του από το 2017, όταν ξεκίνησε ως ασκούμενος. «Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, ειδικά όταν η Tesla βρίσκεται σε έναν τόσο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, αποχώρησε και ο Εμάνουελ Λαμάκια, υπεύθυνος για το πρόγραμμα του Model Y, του πιο επιτυχημένου SUV της Tesla, ύστερα από οκτώ χρόνια στην εταιρεία. Κανείς από τους δύο δεν αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, ενώ η Tesla δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για τις αλλαγές.

Οι αποχωρήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από σημαντικές ανακατατάξεις που έχουν σημειωθεί μέσα στο 2025. Νωρίτερα φέτος, ο Ντέιβιντ Λάου, αντιπρόεδρος μηχανικής λογισμικού, εγκατέλειψε την Tesla ύστερα από 13 χρόνια για να ενταχθεί στην OpenAI, ενώ αποχώρησε και ο Μίλαν Κόβατς, επικεφαλής μηχανικής του ρομπότ Optimus. Τον Ιούνιο, το Bloomberg είχε αποκαλύψει την αποχώρηση του Ομέαντ Άφσαρ, ενός από τους στενότερους συνεργάτες του Ίλον Μασκ.

Η Tesla φαίνεται να αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση, καθώς ο ρυθμός πωλήσεων επιβραδύνεται και η αγορά δείχνει επιφυλακτικότητα για το μέλλον της. Παρά το γεγονός ότι τα Model Y και Model 3 παραμένουν στις πρώτες θέσεις προτίμησης στις ΗΠΑ, το φουτουριστικό Cybertruck έχει απογοητεύσει, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και αξιοπιστίας. Από την παρουσίασή του το 2019, έχει βρεθεί στο στόχαστρο σκληρής κριτικής και πολλαπλών ανακλήσεων, γεγονός που έπληξε την εικόνα της εταιρείας.

Παρόλα αυτά, η μετοχή της Tesla κατέγραψε άνοδο 3,6% το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, αντανακλώντας τη βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία των επενδυτών, αν και η σκιά της αβεβαιότητας για τη «μετα-Cybertruck» εποχή παραμένει βαριά πάνω από το μέλλον του ομίλου.

