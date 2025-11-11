Ρουμανία: Σχέδιο κρατικοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil
Επιχειρήσεις
22:30 - 11 Νοε 2025

Ρουμανία: Σχέδιο κρατικοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil

Reporter.gr Newsroom
Την πρόθεσή του να περάσουν υπό κρατικό έλεγχο τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στη Ρουμανία ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Bogdan Ivan, επικαλούμενος λόγους ενεργειακής ασφάλειας, τήρησης των διεθνών κυρώσεων και προστασίας των θέσεων εργασίας.

Όπως δήλωσε ο Ρουμάνος υπουργός, η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του εγχώριου ενεργειακού συστήματος, εν μέσω της αβεβαιότητας που προκαλεί η παρουσία ρωσικών εταιρειών στρατηγικού ενδιαφέροντος στη χώρα.

«Η Ρουμανία πρέπει να πάρει τον έλεγχο της τοπικής θυγατρικής της Lukoil, προκειμένου να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα και να εξασφαλίσει τη σταθερότητα στην ενέργεια, αλλά και την πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Bogdan Ivan.

Η παρουσία της Lukoil στη Ρουμανία

Η ρωσική εταιρεία Lukoil, ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως, διατηρεί ισχυρή παρουσία στη ρουμανική αγορά εδώ και δύο δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, διαθέτει 320 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα, ενώ ελέγχει και το τρίτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρουμανίας. Παράλληλα, έχει αναλάβει δικαιώματα εξερεύνησης σε ενεργειακό μπλοκ στη Μαύρη Θάλασσα, καθιστώντας την έναν από τους βασικούς παίκτες στην τοπική ενεργειακή βιομηχανία.

Ερωτήματα για τη διαδικασία

Παρότι ο υπουργός δεν ξεκαθάρισε ποια περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να περάσουν σε κρατικό έλεγχο, ούτε ποια νομική διαδικασία θα ακολουθηθεί, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται πολλαπλά σενάρια, από μερική κρατικοποίηση έως μεταβίβαση διαχείρισης υπό εποπτεία του κράτους.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επιχειρούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από ρωσικές εταιρείες, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε εταιρείες στρατηγικών τομέων.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Βουκουρέστι επιδιώκει να προστατεύσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και να αποτρέψει τυχόν αναταράξεις σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει κορυφαία προτεραιότητα στην Ευρώπη.

Αν και η Ρουμανία είναι από τις λίγες χώρες της ΕΕ που διαθέτουν σημαντική εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου, η παρουσία της Lukoil στο διυλιστικό και λιανικό κομμάτι της αγοράς θεωρείται στρατηγικής σημασίας.

«Η κυβέρνηση θέλει να έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε κρίσιμες ενεργειακές εταιρείες, προκειμένου να εγγυηθεί τη συνέχεια του εφοδιασμού και την προστασία των πολιτών», σχολίασε πηγή του υπουργείου Ενέργειας.

