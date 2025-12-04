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BP - Stonepeak: Σε τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για την πώληση της Castrol έναντι $8 δισ.
Επιχειρήσεις
23:40 - 04 Δεκ 2025

BP - Stonepeak: Σε τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για την πώληση της Castrol έναντι $8 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά μεγάλου deal φαίνεται να βρίσκονται η BP και η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Stonepeak, καθώς οι δύο πλευρές συζητούν σε προχωρημένο στάδιο την πώληση της Castrol, του ισχυρού βραχίονα λιπαντικών του βρετανικού ενεργειακού ομίλου.

Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της BP στο πλαίσιο του πλάνου αποεπενδύσεων έως το 2027, μέσω του οποίου στοχεύει να αντλήσει έως και 20 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Associated Press, η Stonepeak έχει αναδειχθεί σε βασικό «διεκδικητή» του asset και εξετάζει πρόταση που αποτιμά την Castrol σε περισσότερο από 8 δισ. δολάρια. Αν και αρχικές αναλύσεις άφηναν περιθώριο για αποτίμηση άνω των 10 δισ., οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι φέρονται να θεώρησαν το τίμημα υπερβολικά υψηλό, οδηγώντας την BP σε πιο ρεαλιστικές προσδοκίες.

Πηγές με γνώση των διαδικασιών τονίζουν ωστόσο ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και ότι η κατάληξη δεν θεωρείται δεδομένη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων υποψηφίων. Παράλληλα, η BP εξετάζει την επιλογή να διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Castrol, κάτι που θα επέτρεπε στην εταιρεία να επωφεληθεί από τη μελλοντική της πορεία αλλά και να προχωρήσει σε πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων για την επίτευξη του στόχου των 20 δισ.

Η Stonepeak, που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 80 δισ. δολαρίων και έχει ισχυρή παρουσία σε ενεργειακές υποδομές και LNG, φέρεται να εξετάζει μια δομή παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποίησε σε φετινή συμφωνία με την Phillips 66, όπου ο πωλητής διατήρησε μειοψηφικό ποσοστό 35%. Ούτε η BP ούτε η Stonepeak σχολίασαν τις πληροφορίες.

Η Castrol αποτελεί ένα από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της BP. Στο εννεάμηνο, τα προσαρμοσμένα EBITDA της ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 22%, αγγίζοντας τα 744 εκατ. δολάρια, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για κερδοφορία που μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. στο τέλος του έτους.

Η διαδικασία πώλησης εξελίσσεται παράλληλα με την ευρείας κλίμακας αναθεώρηση που έχει δρομολογήσει ο νέος πρόεδρος της BP, Άλμπερτ Μάνιφολντ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο. Την πώληση «τρέχει» η Goldman Sachs, ενώ στο τραπέζι έχουν βρεθεί κατά καιρούς και άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως η One Rock Capital, η κινεζική Citic, καθώς και μεγάλοι ενεργειακοί και επενδυτικοί όμιλοι όπως η Apollo, η Lone Star, η Saudi Aramco και η ινδική Reliance. Ενδιαφέρον έχει καταγραφεί ακόμη και από τον Βρετανό επιχειρηματία Ζούμπερ Ίσσα.

Ο Μάνιφολντ, με πολυετή θητεία στην ιρλανδική CRH, έχει θέσει ως στόχο την απλοποίηση και την επιτάχυνση της στρατηγικής της BP. Παρότι συμφωνεί με την κατεύθυνση που είχαν χαράξει οι προκάτοχοί του, υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση πρέπει να γίνει με ταχύτερους ρυθμούς.

Η αλλαγή πορείας είχε αρχίσει ήδη από τον Απρίλιο, όταν ο διευθύνων σύμβουλος Μάρεϊ Όκινκλος παρουσίασε μια νέα στρατηγική επανατοποθέτησης, ενισχύοντας εκ νέου τις δραστηριότητες γύρω από τα ορυκτά καύσιμα. Η στροφή αυτή ήρθε στον απόηχο της εισόδου του hedge fund Elliott Management στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο πίεσε για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αναδιάρθρωση.

Με τις διαπραγματεύσεις για την Castrol να φτάνουν σε κρίσιμο σημείο, η BP προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητάς της και στη διατήρηση στρατηγικών assets, σε μια περίοδο όπου ο κλάδος ενέργειας περνά νέα φάση αναδιαμόρφωσης.

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