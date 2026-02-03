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Walmart: Η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε το $1 τρισ., βάζοντας την στο κλειστό κλαμπ των ισχυρών
Επιχειρήσεις
18:10 - 03 Φεβ 2026

Walmart: Η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε το $1 τρισ., βάζοντας την στο κλειστό κλαμπ των ισχυρών

Reporter.gr Newsroom
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Η Walmart, η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπέρασε το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία, εισερχόμενη σε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο κλαμπ επιχειρήσεων που κυριαρχείται κυρίως από τεχνολογικούς κολοσσούς.

Στις 17:30 ώρα Ελλάδας σήμερα (3/2), η μετοχή της κατέγραψε άνοδο 2,01% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, φτάνοντας τα 126,63 δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της ανήλθε σε 1 τρισ. δολάρια. Η επίδοση αυτή έρχεται μετά από ένα διπλασιασμό της μετοχής τα τελευταία δύο χρόνια, με ετήσια άνοδο άνω του 24% και κέρδη περίπου 11% από τις αρχές του 2026.

Με την είσοδό της στο κλαμπ του 1 τρισ. δολαρίων, η Walmart προστίθεται σε εταιρείες όπως οι Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet και Broadcom, με μοναδική μη τεχνολογική παρουσία έως τώρα τη Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ.

Η Walmart έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου ηλεκτρονικού εμπορίου, καθιστώντας την πλέον αξιόπιστο ανταγωνιστή της Amazon. Η αλυσίδα, που ιδρύθηκε το 1962 από τον Σαμ Γουόλτον, διαθέτει πλέον σχεδόν 11.000 καταστήματα παγκοσμίως.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα ετήσια έσοδα της Walmart θα ξεπεράσουν τα 700 δισ. δολάρια, αν και για πρώτη φορά η Amazon αναμένεται να υπερβεί σε έσοδα την αμερικανική αλυσίδα, με κεφαλαιοποίηση που φτάνει τα 2,6 τρισ. δολάρια.

Η Walmart έχει επίσης επωφεληθεί από το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς τον Οκτώβριο του 2025 συνεργάστηκε με την OpenAI, επιτρέποντας στους καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές μέσω ChatGPT. Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, η κίνηση αυτή τοποθετεί την εταιρεία στην «πρώτη γραμμή του μετασχηματισμού του λιανεμπορίου μέσω τεχνητής νοημοσύνης».

Η επίτευξη του 1 τρισ. δολαρίων συνέπεσε με σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση, καθώς από την 1η Φεβρουαρίου 2026, ο Τζον Φέρνερ ανέλαβε καθήκοντα CEO, αντικαθιστώντας τον Νταγκ ΜακΜίλον, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε μετά από πάνω από δέκα χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας. Ο 51χρονος Φέρνερ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τις επενδύσεις στην αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Περαιτέρω, η εταιρεία μετακίνησε τον Δεκέμβριο του 2025 τη διαπραγμάτευση της μετοχής της στον Nasdaq 100, σηματοδοτώντας στρατηγικά τη στροφή της προς την τεχνολογία.

Η εκτίναξη της αποτίμησης ενισχύει και την περιουσία της οικογένειας Γουόλτον, η οποία κατέχει το 44% της εταιρείας, αξίας περίπου 443 δισ. δολαρίων, καθιστώντας τους την πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο, μπροστά από τους Αλ Νάχιαν των ΗΑΕ και τους Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας.

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