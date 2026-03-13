Stellantis: Τέρμα η εξ αποστάσεως εργασία – Επιστροφή στα γραφεία για αύξηση της αποδοτικότητας

Η Stellantis προωθεί την επιστροφή των εργαζομένων γραφείου στα γραφεία της στην Ευρώπη, επιδιώκοντας να αυξήσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει την οικονομική της απόδοση μετά τις σημαντικές απώλειες που κατέγραψε την προηγούμενη χρονιά, όπως ανέφερε η εταιρεία στο Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Antonio Filosa, έχει προχωρήσει σε αλλαγές στη λειτουργία του ομίλου από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Σε εσωτερικά σχόλια που διέρρευσαν, αναφέρθηκε και σε πρόσφατο ταξίδι του στη Silicon Valley, το οποίο επηρέασε την απόφασή του για αυστηρότερη πολιτική επιστροφής στο γραφείο.

Ο Filosa δήλωσε στο προσωπικό ότι επηρεάστηκε από τον τρόπο εργασίας των προγραμματιστών σε τεχνολογικές εταιρείες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας στον φυσικό χώρο εργασίας.

Παράλληλα, η εταιρεία — στην οποία ανήκουν μάρκες όπως Jeep και Chrysler — έχει ήδη ζητήσει από τους υπαλλήλους στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα από τον Μάρτιο.

Η στρατηγική αυτή φαίνεται να εμπνέεται από την αυστηρή εργασιακή κουλτούρα της Silicon Valley όσον αφορά την τηλεργασία. Ο Filosa σημείωσε ότι ενισχύθηκε περαιτέρω η άποψή του υπέρ της παρουσίας στο γραφείο μετά από επίσκεψή του στο San Francisco στις αρχές του έτους. Όπως ανέφερε στους εργαζομένους, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού συναντήθηκε με αρκετές εταιρείες λογισμικού και διαπίστωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι εργάζονταν κανονικά στα γραφεία τους.

Ιδιαίτερα στάθηκε στην επίσκεψή του στη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Applied Intuition, η οποία συνεργάζεται με τη Stellantis για την ανάπτυξη συστημάτων infotainment στα οχήματά της. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντυπωσιάστηκε από το πώς οι μηχανικοί της εταιρείας συνεργάζονται δια ζώσης στο γραφείο.

Ο Filosa τόνισε ότι, παρότι η Stellantis είναι μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία, θα πρέπει να δώσει ανάλογη έμφαση στη συνεργασία εντός γραφείου.

Ο όμιλος, που διαθέτει στις ΗΠΑ μάρκες όπως Ram και στην Ευρώπη τις Fiat και Peugeot, ενημέρωσε στα τέλη του περασμένου μήνα τους εργαζομένους στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι από τις 30 Μαρτίου θα πρέπει να εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα από το γραφείο. Αντίστοιχη επιστροφή προβλέπεται και για τους εργαζομένους εκτός ΗΠΑ, αν και το χρονοδιάγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα με την κάθε περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Stellantis ήταν από τις πρώτες εταιρείες που υποστήριξαν την τηλεργασία. Το 2022 είχε υιοθετήσει πολιτικές που επέτρεπαν στους εργαζόμενους γραφείου να εργάζονται εξ αποστάσεως έως και το 70% του χρόνου τους. Ωστόσο, πέρυσι κάλεσε το προσωπικό να επιστρέψει στο γραφείο τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Παρόμοια στάση έχει υιοθετήσει και η Ford Motor Company, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει επίσης αυστηροποιήσει τις πολιτικές τηλεργασίας. Η εταιρεία ζητά πλέον από τους υπαλλήλους της να βρίσκονται στο γραφείο τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι όσοι δεν συμμορφωθούν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη και το ενδεχόμενο απόλυσης.