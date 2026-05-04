«Σάρωσε» τα Πούλιτζερ το Reuters: Δύο κορυφαίες διακρίσεις για αποκαλυπτικά ρεπορτάζ σε τεχνολογία και πολιτική

Το Reuters απέσπασε δύο Βραβεία Πούλιτζερ τη Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του δημοσιογραφική ισχύ.

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε για αποκαλυπτικά δημοσιεύματα που αποκάλυψαν ότι ο τεχνολογικός κολοσσός των social media Meta (META.O) επέτρεπε, γνωρίζοντας τους κινδύνους, σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, να εκτίθενται σε επιβλαβή chatbot τεχνητής νοημοσύνης και σε δόλιες διαφημίσεις. Το ρεπορτάζ βασίστηκε σε εσωτερικά έγγραφα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τότε, καθώς και σε καινοτόμες μεθόδους ελέγχου λογαριασμών στο Facebook και το Instagram, προκειμένου να αποκαλυφθούν πτυχές του επιχειρηματικού μοντέλου της Meta.

Το δεύτερο βραβείο, για εθνικό ρεπορτάζ, μοιράστηκαν οι δημοσιογράφοι Ned Parker, Linda So, Peter Eisler και Mike Spector, για ρεπορτάζ σχετικά με τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τιμωρήσει πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο δημοσιογράφος Jeff Horwitz αποκάλυψε ότι οι εσωτερικές οδηγίες της Meta επέτρεπαν στα chatbot τεχνητής νοημοσύνης να συμμετέχουν σε «αισθησιακού περιεχομένου» συζητήσεις με παιδιά. Άλλο ρεπορτάζ περιέγραψε την υπόθεση ενός άνδρα με γνωστική αναπηρία από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος πέθανε μετά από πτώση, ενώ είχε φύγει από το σπίτι του για να συναντήσει μια νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι είχε γνωρίσει μέσω chatbot της Meta.

Άλλα δημοσιεύματα έδειξαν την έκταση της κερδοφορίας της Meta από παράνομες διαφημίσεις. Σε ένα από αυτά, αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία δεχόταν εν γνώσει της δισεκατομμύρια διαφημίσεις απάτης καθημερινά, αποκομίζοντας περίπου το 10% των ετήσιων εσόδων της, δηλαδή περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Horwitz και ο Tham ανέδειξαν επίσης τον κρίσιμο ρόλο κινεζικών εταιρειών σε αυτό το οικοσύστημα, ενώ άλλο ρεπορτάζ αποκάλυψε τη «παγκόσμια στρατηγική» της Meta για την αποδυνάμωση ρυθμιστικών μέτρων κατά των απάτων.

Ο Horwitz χρησιμοποίησε και πειραματικές μεθόδους, όπως τη δημιουργία ψεύτικου λογαριασμού 14χρονου χρήστη για να εξετάσει τη συμπεριφορά των chatbot, καθώς και τη δημοσίευση ψεύτικων διαφημίσεων με στόχο την καταγραφή της δράσης των απατών.

Τα ρεπορτάζ προκάλεσαν έρευνες και νομικές διαδικασίες διεθνώς και οδήγησαν τη Meta σε αλλαγές πολιτικής, μεταξύ των οποίων την απαγόρευση ρομαντικών συνομιλιών των chatbot με παιδιά.

Η αρχισυντάκτρια του Reuters Alessandra Galloni δήλωσε ότι οι διακρίσεις αυτές αντανακλούν «το καλύτερο της δημοσιογραφίας του Reuters: ατρόμητη, σε βάθος, πρωτότυπη δουλειά που λογοδοτεί σε ισχυρούς θεσμούς».

Τα Βραβεία Πούλιτζερ, που θεσπίστηκαν το 1917, θεωρούνται η ύψιστη διάκριση στην αμερικανική δημοσιογραφία. Τα φετινά αποτελούν το 14ο και 15ο Πούλιτζερ για το Reuters από το 2008.