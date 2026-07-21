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Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια
Ειδήσεις
13:00 - 21 Ιουλ 2026

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε την Τρίτη (21/7) την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια, λέγοντας ότι η αλλαγή αυτή θα εξοικονομήσει στα νοικοκυριά ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 60 δολάρια μέσα στη φετινή χρονιά, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις του ενεργειακού κόστους.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, η κίνηση αυτή, που έγινε τη δεύτερη μόλις ημέρα της θητείας του Μπέρναμ στην πρωθυπουργία, φάνηκε να αποσκοπεί στο να καταδείξει τη δέσμευσή του να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος ζωής στη Βρετανία. Το ζήτημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της οργής και της απογοήτευσης που εξέφραζαν πολλοί πολίτες όταν ερωτήθηκαν για τον προκάτοχό του, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι επιθυμεί «να δώσει στους ανθρώπους μια ανάσα».

«Λαμβάνουμε άμεσα μέτρα για να μειώσουμε τους φόρους στους λογαριασμούς ενέργειας, να βάλουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των πολιτών και να επαναφέρουμε την ελπίδα», πρόσθεσε στο ίδιο φόντο.

Την ίδια στιγμή που ο Μπέρναμ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με τον πληθωρισμό, βρίσκεται υπό πίεση από τις αγορές ομολόγων να μην αυξήσει το δημόσιο χρέος της Βρετανίας. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον έχουν ήδη κατηγορήσει ότι σκοπεύει να αυξήσει τους φόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσει νέες κρατικές δαπάνες.

Συνεργάτες του δήλωσαν την Τρίτη ότι η μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια θα χρηματοδοτηθεί με την εγκατάλειψη του σχεδίου Στάρμερ για τη δημιουργία εθνικής ψηφιακής ταυτότητας. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κυβέρνηση θα εξοικονομήσει περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια εγκαταλείποντας την ιδέα αυτή, η οποία είχε σχεδιαστεί με στόχο τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης.

Ωστόσο, ο Ντάρεν Τζόουνς, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Στάρμερ, ο οποίος αποπέμφθηκε από το υπουργικό συμβούλιο από τον Μπέρναμ τη Δευτέρα, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι το πρόγραμμα της ψηφιακής ταυτότητας ήταν «χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση».

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτήσει τις νέες πολιτικές της κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού», έγραψε.

Θετική η πρώτη επαφή με Τραμπ

Η ανακοίνωση του Μπέρναμ για τις μειώσεις στη φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας συνέπεσε με μια ιδιαίτερα θετική πρώτη δημόσια αξιολόγηση από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ, μετά από μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εξέφρασε την υποστήριξή του.

«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του ένα μεγάλο έργο, αλλά θα καταφέρει να το φέρει εις πέρας και, φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εκεί για να βοηθήσουν!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Η συνομιλία ήταν ενδιαφέρουσα και πήγε πολύ καλά. Ευχήθηκα στον πρωθυπουργό Μπέρναμ, ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΕΙ!»

Όπως τονίζεται από τους New York Times, η διαχείριση της σχέσης με τον Τραμπ και γενικότερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον κ. Μπέρναμ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να παραμείνει ο εαυτός του στις επαφές του με τον Τραμπ και ότι θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο «στο δικό του πεδίο».

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