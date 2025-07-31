Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση μετεγκατάστασης στον Έβρο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα ποσά

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για την οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δημογραφικής Ανάπτυξης και υλοποιήθηκε με βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριος Παπαστεργίου και οι Υφυπουργοί Αθανάσιος Πετραλιάς και Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιχορήγησε το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υποστηρίξει μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μετεγκαταστάθηκαν μόνιμα στον Έβρο. Η ρύθμιση εντάχθηκε στο ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για τη δημογραφική ενίσχυση και την ανασυγκρότηση του νομού.

Η οικονομική ενίσχυση για τους ωφελούμενους ορίστηκε σε 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε 6.000 ευρώ για οικισμούς με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων. Το ποσό προσαυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ. Η καταβολή των ενισχύσεων πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ως περιοχές μετεγκατάστασης ορίστηκαν οι Δήμοι Σουφλίου (με τις Δ.Ε. Ορφέα, Σουφλίου και Τυχερού), Διδυμοτείχου (με τις Δ.Ε. Διδυμοτείχου και Μεταξάδων) και Ορεστιάδας (με τις Δ.Ε. Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου και Κυπρίνου).

Τα συναρμόδια υπουργεία αποτύπωσαν την κυβερνητική στόχευση και εργάστηκαν, εντός των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να διαμορφώσουν ολοκληρωμένα προγράμματα μετεγκατάστασης για περιοχές που αντιμετώπιζαν σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις. Ο Έβρος αποτέλεσε την πρώτη περιοχή εφαρμογής, με στόχο τη μελλοντική επέκταση του μέτρου και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες.