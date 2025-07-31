Μετά τις ταραχές, αποχωρούν 1.350 μέλη της Εθνοφρουράς από το Λος Άντζελες
23:10 - 31 Ιουλ 2025

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε σήμερα την απόσυρση περίπου 1.350 μελών της Εθνοφρουράς που είχαν αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες, έπειτα από τις ταραχές που ακολούθησαν τις μαζικές συλλήψεις παράτυπων μεταναστών από την υπηρεσία μετανάστευσης ICE.

Η αρχική ανάπτυξη, που διατάχθηκε τον Ιούνιο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και παρά την αντίθεση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, είχε ως στόχο την καταστολή των βίαιων διαδηλώσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας στην πόλη.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, περίπου 250 μέλη της Εθνοφρουράς θα παραμείνουν προσωρινά στο Λος Άντζελες, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων και του προσωπικού.

Η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων σε αμερικανική πολιτεία χωρίς τη συναίνεση του τοπικού κυβερνήτη είναι σπάνιο φαινόμενο, με την τελευταία αντίστοιχη περίπτωση να καταγράφεται το 1965. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σκληρή γραμμή του προέδρου Τραμπ απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση, την οποία χαρακτηρίζει «εισβολή εγκληματιών», προωθώντας αυστηρά μέτρα επιβολής του νόμου και επιταχυνόμενες απελάσεις.

Η κατάσταση στην Καλιφόρνια έχει πλέον σταθεροποιηθεί, καθώς τους προηγούμενους μήνες είχαν ήδη αποσυρθεί πάνω από 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς και 700 πεζοναύτες που είχαν επίσης αναπτυχθεί στην περιοχή.

