Μείωση στις πυρκαγιές κατά 10-15% καταγράφει η Πυροσβεστική – Ανησυχία για τις εστίες στον αστικό ιστό

Θετικό χαρακτήρισε τον μέχρι στιγμής απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, επισημαίνοντας ότι παρατηρείται μείωση των πυρκαγιών κατά 10-15% σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ελπίζουμε και θέλουμε αυτή η μείωση να συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περιόδου», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως τόσο οι καμένες εκτάσεις όσο και οι ενάρξεις των πυρκαγιών έχουν παρουσιάσει μείωση.

Παρά την αισιοδοξία για τη συνολική εικόνα, ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε στην EΡΤ πως καθημερινά καταγράφονται 40 με 50 νέες εστίες, πολλές εκ των οποίων εκδηλώνονται ταυτόχρονα και σε κοντινές περιοχές. Όπως σημείωσε, ολόκληρος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας –συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών– βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση.

Aξιοσημείωτη, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η αλλαγή του προφίλ των πυρκαγιών, καθώς, αντί για δασικές πυρκαγιές που προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές, φέτος πολλές πυρκαγιές ξεκινούν εντός του αστικού ιστού ή στις παρυφές του, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

«Οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπά στα όρια ενός οικισμού έχει σχεδόν πάντα ανθρώπινη αιτία», ανέφερε, εξηγώντας πως αυτές οι πυρκαγιές παρουσιάζουν τριπλή επιχειρησιακή πρόκληση: τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, την προστασία περιουσιών και κρίσιμων υποδομών, και την αποτροπή εξάπλωσης προς τις δασικές περιοχές.

Ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε, ακόμη, τον κρίσιμο ρόλο της πρόληψης και της ατομικής ευθύνης: «Είναι εγκληματικές οι αμέλειες που προκαλούν πυρκαγιές. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται χρήση φλόγας στην ύπαιθρο, είτε από μελισσοκόμους είτε από πολίτες που εργάζονται με τροχούς ή φιάλες οξυγόνου. Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε τέτοιες αμελείς πρακτικές».