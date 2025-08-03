ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μείωση στις πυρκαγιές κατά 10-15% καταγράφει η Πυροσβεστική – Ανησυχία για τις εστίες στον αστικό ιστό
Ειδήσεις
20:05 - 03 Αυγ 2025

Μείωση στις πυρκαγιές κατά 10-15% καταγράφει η Πυροσβεστική – Ανησυχία για τις εστίες στον αστικό ιστό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θετικό χαρακτήρισε τον μέχρι στιγμής απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, επισημαίνοντας ότι παρατηρείται μείωση των πυρκαγιών κατά 10-15% σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ελπίζουμε και θέλουμε αυτή η μείωση να συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περιόδου», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως τόσο οι καμένες εκτάσεις όσο και οι ενάρξεις των πυρκαγιών έχουν παρουσιάσει μείωση.

Παρά την αισιοδοξία για τη συνολική εικόνα, ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε στην EΡΤ πως καθημερινά καταγράφονται 40 με 50 νέες εστίες, πολλές εκ των οποίων εκδηλώνονται ταυτόχρονα και σε κοντινές περιοχές. Όπως σημείωσε, ολόκληρος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας –συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών– βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση.

Aξιοσημείωτη, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η αλλαγή του προφίλ των πυρκαγιών, καθώς, αντί για δασικές πυρκαγιές που προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές, φέτος πολλές πυρκαγιές ξεκινούν εντός του αστικού ιστού ή στις παρυφές του, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

«Οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπά στα όρια ενός οικισμού έχει σχεδόν πάντα ανθρώπινη αιτία», ανέφερε, εξηγώντας πως αυτές οι πυρκαγιές παρουσιάζουν τριπλή επιχειρησιακή πρόκληση: τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, την προστασία περιουσιών και κρίσιμων υποδομών, και την αποτροπή εξάπλωσης προς τις δασικές περιοχές.

Ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε, ακόμη, τον κρίσιμο ρόλο της πρόληψης και της ατομικής ευθύνης: «Είναι εγκληματικές οι αμέλειες που προκαλούν πυρκαγιές. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται χρήση φλόγας στην ύπαιθρο, είτε από μελισσοκόμους είτε από πολίτες που εργάζονται με τροχούς ή φιάλες οξυγόνου. Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε τέτοιες αμελείς πρακτικές».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/08/2025 - 19:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάπας Λέων: Είμαστε με τους νέους της Γάζας και της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Πάπας Λέων: Είμαστε με τους νέους της Γάζας και της Ουκρανίας

Ο «χάρτης» των οικονομικών αποτελεσμάτων των συστημικών τραπεζών – Υψηλές επιδόσεις και ενδιάμεσα μερίσματα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ο «χάρτης» των οικονομικών αποτελεσμάτων των συστημικών τραπεζών – Υψηλές επιδόσεις και ενδιάμεσα μερίσματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη
Υγεία

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή
Ειδήσεις

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

«Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα και Διακυβέρνηση» – Τα στοιχήματα για την αντιπυρική περίοδο
Περιβάλλον

«Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα και Διακυβέρνηση» – Τα στοιχήματα για την αντιπυρική περίοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ