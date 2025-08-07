Ρυμουλκήθηκε η Παναγία Παραβουνιώτισσα: Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας για αποζημιώσεις και δυσφημιστικά σχόλια

Με ανακοίνωσή της, η πλοιοκτήτρια εταιρεία «Δεληγιάννης Φέρις» ενημερώνει ότι έχει υποβληθεί σχέδιο για την αποκόλληση και μεταφορά του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε στα Νέα Στύρα στις 5 Αυγούστου.

Όπως τονίζει, οι επιβάτες καλούνται να υποβάλουν τις νόμιμες αξιώσεις τους μέσω συγκεκριμένου νομικού γραφείου. Παράλληλα, επισημαίνεται πως τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και εμπλεκόμενους φορείς, ενώ η εταιρεία δηλώνει πως επιφυλάσσεται να απαντήσει σε δυσφημιστικά σχόλια ή αβάσιμες καταγγελίες μετά το πέρας της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης».