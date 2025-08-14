Πυροσβεστική: Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών – Ενεργές εστίες σε Χίο και Πάτρα
Ειδήσεις
08:55 - 14 Αυγ 2025

Πυροσβεστική: Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών – Ενεργές εστίες σε Χίο και Πάτρα

Reporter.gr Newsroom
Καλύτερη είναι η εικόνα των πύρινων μετώπων σε Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη.

Ενεργές παραμένουν εστίες φωτιάς σε Χίο και Πάτρα, αλλά η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με το βράδυ.

Σε ύφεση βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες, σήμερα, στο Ξηροχώρι Ηλείας.

«Στη Ζάκυνθο αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή την στιγμή αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για τη δασοπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα» δήλωσε ο κ. Βαθρακογιάννης.

«Στην περιοχή Γυμνότοπος, στην περιοχής της Φιλιππιάδας, αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται οι διάσπαρτες εστίες», πρόσθεσε λέγοντας ότι για τη δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα» Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεχίζεται η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανικών, στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η περίμετρος της πυρκαγιάς.

Αναφορικά με το μέτωπο της Αχαϊάς τόνισε η φωτιά είναι ενεργή κοντά στην περιοχή του Ρωμανού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή πετούν έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

«Στην Χίο η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία» πρόσθεσε λέγοντας ότι η φωτιά καίει σημείο στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Για τη δασοπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. «Η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, αλλά και πλησίον του οικισμού Παρπαριά», τόνισε.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο Ξηροχώρι Ηλείας, όπως είπε, είναι σε ύφεση.

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα, αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

«Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 09:01
