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Αυτοψίες σε Αχαΐα, Πρέβεζα - Άρτα και Ζάκυνθο: Τα πρώτα στοιχεία και τα μέτρα στήριξης
Ειδήσεις
21:18 - 20 Αυγ 2025

Αυτοψίες σε Αχαΐα, Πρέβεζα - Άρτα και Ζάκυνθο: Τα πρώτα στοιχεία και τα μέτρα στήριξης

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες διαδοχικές συσκέψεις στις περιοχές της Αχαΐας, της Πρέβεζας, της Άρτας και της Ζακύνθου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για τη Χίο, με τη συμμετοχή του δημάρχου Γιάννη Μαλαφή και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νότη Μηταράκη.

Οι συσκέψεις διεξήχθησαν με τη συμμετοχή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων. Στόχος ήταν η άμεση αποτύπωση της κατάστασης και η καταγραφή των αναγκών, με την ενεργή συμβολή των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών.

Συγκεκριμένα, καθιερώθηκε προθεσμία 10 ημερών για την υποβολή φακέλων από δήμους και περιφέρειες. Έως την 1η Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στους δήμους, συνοδευόμενες από δελτίο αυτοψίας και τα έντυπα Ε1 και Ε9. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα αποστείλουν τους φακέλους των δικαιούχων στο Υπουργείο, ώστε να προχωρήσει ο έλεγχος και η καταβολή αποζημιώσεων.

Παράλληλα, οι αυτοψίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Η καταγραφή των ζημιών σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ μέχρι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες και στις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές.

Τα μέτρα στήριξης που έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται άμεσα περιλαμβάνουν:

  • Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών των νοικοκυριών.
  • Στεγαστική συνδρομή για ζημιές σε κατοικίες.
  • Κρατική αρωγή προς τις πληγείσες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 70%.
  • Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
  • Έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για αποκατάσταση υποδομών και δικτύων.

Ανάλογα με τον βαθμό ζημιάς, οι πληγέντες δικαιούνται οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής: 2.000 ευρώ για «πράσινα» κτίρια, 4.000 ευρώ για «κίτρινα» και 6.000 ευρώ για «κόκκινα». Επιπλέον, προβλέπεται επίδομα πρώτων αναγκών ύψους 600 ευρώ. Για τις κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινες» ή «κόκκινες», οι ιδιοκτήτες μπορούν άμεσα να προχωρήσουν σε μίσθωση κατοικίας, με επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επισκευή ή ανακατασκευή του ακινήτου τους. Η κρατική επιδότηση για τις σχετικές εργασίες θα καλύπτει έως και το 70% του συνολικού κόστους.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα αυτοψιών σε Αχαΐα, Ζάκυνθο και Πρέβεζα - Άρτα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 23:00
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